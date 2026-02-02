Dow се покачи с 500 пункта, трейдърите загърбиха поевтиняването на златото и биткойна

Американските борсови индекси отбелязаха повишения в понеделник, поставяйки оптимистично начало на месеца за Уолстрийт, а инвеститорите пренебрегнаха последните загуби при среброто и биткойна, пише CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се повиши с 515,19 пункта, или 1,05%, затваряйки на ниво от 49 407,66 пункта, широкият измерител S&P 500 нарасна с 0,54% до 6976,44 пункта, а технологичният Nasdaq Composite се покачи с 0,56 на сто до 23 592,11 пункта.

Биткойнът поевтиня до цена под 80 хил. долара за първи път от април насам, което е знак, че инвеститорите поемат по-малко риск след рязкото понижение на цените на златото и среброто в петък. Среброто, чиято цена се удвои през последните 12 месеца, поевтиня с около 30% в петък. Това бе най-лошото еднодневно представяне на метала от 1980 г. насам. Фючърсите на златото поевтиняха с около 11% през същия ден.

В понеделник биткойнът, както и двата метала, се откъснаха от своите минимуми, което помогна за намаляване на загубите при акциите и облекчаване на настроенията за избягване на риска. Биткойнът се търгуваше на цена около 78 хил. долара, докато спот цените на златото и среброто отбелязаха понижения съответно от 4% и 5%. Акциите на Strategy, която инвестира активно в биткойни, поевтиняха с 6,7%.

Уолстрийт насочи също вниманието си и към Nvidia след статия на The Wall Street Journal, според която запознати източници твърдят, че плановете на компанията да инвестира 100 млрд. долара в OpenAI са в застой, а главният изпълнителен директор Дженсън Хуанг заяви, че инвестицията в OpenAI „никога не е била ангажимент“. Цената на акциите на Nvidia спадна с почти 3%.

„Струва ни се, че по-големите тенденции, които са предимно положителни, все още са в сила“, заяви Тим Холанд, главен инвестиционен директор в Orion. „В момента важни са все още печалбите, фискалната политика – която остава конструктивна дори и при временното спиране на работата на правителството – и сезонността.“

Над 100 компании от състава на индекса S&P 500 трябва да представят отчетите си тази седмица. Сред тях са Amazon и Alphabet – акциите и на двете компании отбелязаха ръст в понеделник. Като цяло сезонът на отчетите досега е силен, но имаше и разпродажби след обявяването на някои отчети, включително на Microsoft.

Disney сложи начало на седмицата с резултати, които надминаха очакванията на анализаторите. Въпреки това акциите на компанията поевтиняха със 7%, след като компанията предупреди за неблагоприятни тенденции при международните туристи, посещаващи местните ѝ паркове.

Стратезите на Deutsche Bank прогнозираха през уикенда, че растежът на печалбите е напът да бъде най-силният за последните четири години. Досега около една трета от компаниите от S&P 500 са отчели резултатите си и около 78% от тях са надминали очакванията, според FactSet.

Доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повиши с повече от 4 базисни пункта до 4,283%, а тази по 2-годишните облигации – до 3,576%. Доходността по 30-годишните ДЦК също нарасна с над 4 базисни пункта до 4,914%.