Dow докосна нов връх, S&P 500 е в отстъпление*

Американският индекс на сините чипове Dow Jones Industrial Average за кратко достигна рекордни нива във вторник, след като инвеститорите се оттеглят от акциите на технологични компании и се насочват към по-свързани с икономическото развитие книжа, пише CNBC.

Dow се повишава с 0,1%, след като по-рано бе отбелязал ръст от 0,5% до 49 653 пункта, което е нов рекорд. Широкият измерител S&P 500 спада с 0,5%, а технологичният Nasdaq Composite губи 1,2% заради поевтиняване на акциите на Nvidia, Microsoft и други софтуерни компании.

В сектора на здравеопазването цената на книжата на Merck отбелязва ръст от над 3%, след като фармацевтичната компания отчете по-високи от прогнозите приходи и печалба за четвъртото тримесечие благодарение на силното търсене на имунотерапията за рак Keytruda и някои от другите ѝ продукти. Merck е компанията с най-силен ръст от състава на Dow, като акциите ѝ поскъпват с 3,5%.

Печалбата на Pepsi също се оказа висока, подкрепена от подобряването на органичните продажби в цялата ѝ дейност – факт, който доведе до ръст на цената на акциите с около 4%.

Стойността на книжата на Palantir расте с 6%, след като компанията за отбранителни технологии обяви силни финансови резултати за четвъртото тримесечие и оптимистични прогнози.

Акциите на повечето технологични компании обаче са на червено. Тези на Nvidia и Microsoft губят по около 2% от цените си, като и двата лидера в областта на изкуствения интелект задълбочават загубите си от началото на годината. Софтуерните акции остават под натиск, като тези на ServiceNow и Salesforce поевтиняват съответно със 7% и 5%.

Настроенията във вторник са подкрепени от възстановяването на цените на среброто и златото, като спот цената на златото

се повишава с 5%, а на среброто – с 10% за деня.

Тази седмица ще излязат отчетите на над 100 компании от състава на S&P 500, сред които Alphabet и Amazon. Корпоративните резултати в технологичния сектор ще бъдат в центъра на вниманието, тъй като инвеститорите търсят признаци за ефективност и ръст на печалбите, дължащи се на изкуствения интелект, особено след безмилостната реакция на пазара към резултатите на Microsoft миналата седмица.

*Данните са актуални към 17:30 часа.