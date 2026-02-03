Отдръпването на инвеститорите от технологичния сектор срина S&P 500 с почти 1%

Американският широк пазарен индекс S&P 500 приключи борсовата сесия във вторник на червено поради отдръпването на инвеститорите от технологичните акции, предаде CNBC.

Бенчмаркът се срина с 0,8%. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се понижи със 166 пункта или 0,3%, след като по-рано се покачи с 0,5% до 49 653,13 пункта, отбелязвайки нов рекорд. Технологичният измерител Nasdaq Composite отбеляза спад от 1,4%.

Голяма част от технологичните компании бяха на отрицателна територия, включително повечето от „Великолепната седморка“. Цената на книжата на Microsoft и Meta Platforms се понижи със съответно 3% и 2% на фона на леко поевтиняване на акциите на Apple.

Акциите на производителя на чипове Nvidia са надолу с 4%, а тези на софтуерни компании като ServiceNow и Salesforce – с по 7%.

Книжата на Palantir поскъпнаха с 6%, след като компанията за отбранителни технологии обяви силни финансови резултати за четвъртото тримесечие на миналата година и оптимистични прогнози за следващите месеци.

„Мисля, че имаме един или два такива периода всяка година. Причината винаги е различна, но ефектът е винаги един и същ. Някои от най-популярните сделки от предишния възходящ тренд просто се сриват“, коментира Джош Браун, главен изпълнителен директор на Ritholtz Wealth Management.

Мрачните настроения не засегнаха само технологичния сектор. При криптовалутите, например, биткойнът поевтиня с 4%, достигайки най-ниското си ниво от ноември 2024 г. Това се случи, след като през уикенда цената му спадна под нивото от 80 000 долара за първи път от април миналата година.

Към 23:00 ч. българско време най-старата криптовалута се разменя с 1,9% по-ниско на цена от 76 664,86 долара.

Въпреки това имаше и положителни моменти на пазарите. Цената на книжата на Walmart отбеляза ръст от 2%, след като пазарната капитализация на компанията премина прага от 1 трлн. долара. Това се случи след впечатляващо поскъпване на акциите, дължащо се на растежа на дигиталния бизнес на Walmart и привличането на нови клиенти.

Книжата на PepsiCo поскъпнаха с 4%, след като компанията отчете силни печалби, подкрепени от подобряването на органичните продажби в цялата ѝ дейност.

Банковите акции като тези на JPMorgan и Citigroup също бяха на зелено.

Тази седмица инвеститорите анализират тримесечните отчети на повече от 100 компании от S&P 500. Alphabet, както и друг гигант от „Великолепната седморка“ – Amazon, ще публикуват финансовите си резултати по-късно тази седмица.

В края на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се понижи до 4,267%, а тази по 30-годишните - до 4,898%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира спад от 0,28% до 97,361 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпнаха с 2,9% до 68,22 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 3,17% до 64,11 долара за барел.

Златото поскъпна със 7,05 на сто до цена от 4980,6 долара за тройунция, възстановявайки се след спадовете от предходните дни.