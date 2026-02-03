Биткойнът достигна най-ниската си цена, откакто Тръмп е на власт

Цената на биткойна спадна до най-ниското си ниво, откакто Доналд Тръмп се върна в Белия дом преди малко повече от година, предаде Bloomberg.

Най-голямата криптовалута по пазарна стойност продължи почти четиримесечния си срив, преминавайки под нивото от 74 424,95 долара. Тя беше отбелязала това ниво на 7 април, след като първоначалният план на Тръмп за широкообхватни мита върху вноса разтърси финансовите пазари по целия свят.

Към 20:50 ч. българско време биткойнът се разменя за 73 050,9 долара.

Биткойнът се раздели с близо 11% през януари - четвъртият пореден месец на спад, като това е и най-дългата серия на понижения от 2018 г., последвала тогава ценовия бум през предходната година покрай първичните монетни предлагания. Сегашното поевтиняване е факт на фона на по-широки пазарни сътресения, включително и при благородните метали.

Въпреки позитивната нагласа в Белия дом по отношение на криптовалутите и нарастващото институционално приемане, притесненията на инвеститорите остават високи на фона на икономическите трудности, а акциите се борят да се възстановят в условията на ниска склонност към риск и постоянни опасения за балон в сферата на изкуствения интелект (AI).

„Настроенията към криптовалутите са на дъното“, заяви Огъстин Фан, партньор в базираната в Хонконг платформа за криптоопции SignalPlus. „Волатилността най-накрая се повиши след едногодишно понижение”.

Индексът MarketVector Digital Assets 100 Small-Cap, който проследява 50-те най-малки дигитални активи в кошница от 100, също се срина с почти 70% през последната година. Така наречените алткойни до голяма степен се представят по-слабо от биткойна и етера, тъй като двете най-големи криптовалути по пазарна стойност получиха одобрение от САЩ за борсово търгувани продукти, привличайки институционални средства. Въпреки това, спот ETF-ите за тези активи - значителна част от които се държат от дребни инвеститори - отбелязаха изтичане на милиарди през ноември.