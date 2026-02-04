Новите икономически данни разколебаха инвеститорите на Wall Street

По-голяма част от водещите щатски борсови индекси приключиха сесията с понижения, водени от слабото представяне на акциите на Advanced Micro Devices (AMD), съобщава CNBC.

Бенчмаркът на сините чипове Dow Jones Industrial Average напредна с 0,53% до 49 501,3 пункта.

Широкият измерител S&P 500 отчете спад от 0,51% до 6882,72 пункта.

Технологичният показател Nasdaq Composite записа понижение от 1,51% до 22 904,57 пункта.

Биткойнът допълнително подкрепя решението на инвеститорите да избягват риска, като цената на токена падна с 3%.

Акциите на AMD натежаха на по-широкия пазар, поевтинявайки с над 17%, след като прогнозата на производителя на чипове за първото тримесечие не впечатли някои анализатори. Защитавайки резултатите, главният изпълнителен директор Лиза Су заяви пред CNBC, че компанията е отчела увеличение на търсенето през последните месеци, изтъквайки: „Изкуственият интелект се ускорява с темпове, които не можех преди да си представя“.

На фона на това акциите на Broadcom поевтиняха с около 3%, докато тези на Micron Technology изтриха близо 9% от стойността си.

Основните щатски борсови индекси в края на сесията на 4 февруари.

В рамките на Dow, Amgen беше сред имената, които подкрепиха по-доброто представяне на индекса. Акциите на биотехнологичния сектор се повишиха с 8%, след като компанията отчете по-добри от очакваното печалби и приходи за четвъртото тримесечие.

Honeywell също предложи възходящ тласък на индекса, като акциите ѝ поскъпнаха с повече от 1%.

Пазарите реагираха и на новия доклад за сектора на услугите в САЩ, който регистрира най-силния си растеж от 2024 г. за януари. Индексът на услугите на Института за управление на доставките остава непроменен на ниво от 53,8 пункта през януари, което е най-високото му ниво от октомври 2024 г. насам.

Трейдърите обърнаха внимание и на доклада за заетите в частния сектор, където наеманото на служители е под скромните очаквания на анализаторите. Според доклад, публикуван в сряда от ADP, частните компании са назначили само 22 хил. нови служители за месеца. Резултатът е под ръста от 37 хил. през декември и под прогнозата на Dow Jones за 45 хил.

На облигационните пазари доходността по 10-годишните и 30-годишните американски държавни ценни книжа се повиши съответно до 4,278% и 4,918 на сто.

Доларовият индекс, който измерва силата на американските пари спрямо кошница от шест конкуренти валути, напредна с 0,22% до 97,65 пункта.

На петролните пазари цената на сорт Брент се повиши с 1,87% до 68,59 долара за барел. Фючърсите върху американския лек петрол WTI поскъпнаха с 1,8% до 64,35 долара за барел.

Цената на златото се увеличи с 0,94% до 4981,21 долара за тройунция.