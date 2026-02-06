Индексите на Wall Street се възстановяват след три дни на спадове*

Борсовата сесия на Wall Street в петък започва със спадове в края на една нестабилна седмица, през която инвеститорите бяха разочаровани от технологичните акции и се опасяваха от срив на криптовалутите, предава CNBC.

Широкият пазарен индекс S&P 500 се повишава с 0,6%, а технологичният измерител Nasdaq Composite - с 0,3%. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се покачва с 0,9%.

Ръстовете са факт, въпреки че акциите на Amazon потъват с 8%, след като гигантът в електронната търговия отчете печалба на акция малко под очакванията на анализаторите и съобщи на инвеститорите, че тази година се очакват капиталови разходи в размер на 200 млрд. долара.

От друга страна, цената на книжата Reddit отбеляза ръст от 7%, след като социалната мрежа обяви по-силна от очакваното печалба, силни прогнози и програма за обратно изкупуване на акции.

Въпреки проблемите с Amazon други технологични акции са във възход. Тези на Nvidia поскъпват с 3%, а на Microsoft - с повече от 1%, след като и двете компании отбелязаха почти двуцифрени процентни спадове тази седмица.

„Преоценката на настроенията по отношение на изкуствения интелект (AI) не променя съществено нашата конструктивна гледна точка за фундаменталните показатели на големите технологични компании, които са в центъра на цикъла на капиталовите разходи“, заяви стратегът по акции на Barclays Вену Кришна. „Техните оценки остават привлекателни и ние продължаваме да считаме, че печалбите им са устойчиви, дори и пазарът временно да се отдръпне от нагласите, свързани с изкуствения интелект“, добави той.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се понижава до 4,208%, а тази по 30-годишните - до 4,861%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира спад от 0,23% до 97,602 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поевтиняват с 0,27% до 67,37 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 0,38% до 63,05 долара за барел.

Златото поскъпва с 1,19 на сто и се търгува на цена от 4947,9 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:45 ч. българско време.