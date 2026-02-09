Резкият отскок на акциите само прави инвеститорите по-неспокойни

Лавинообразните отстъпления от цените на софтуерните акции, които през изминалата седмица обхванаха големите технологични компании, частния кредитен пазар и дори пазара на корпоративни облигации, приключиха със забележително възстановяване, оставяйки инвеститорите да се подготвят за още по-голяма нестабилност в бъдеще, пише Wall Street Journal.

Дните на понижения бяха предизвикани от опасенията на инвеститорите, че смущенията, причинени от изкуствения интелект, може да са по-широко разпространени, отколкото се смяташе, и от страховете, че компаниите, които харчат стотици милиарди долари за развитието на AI, може да не успеят да постигнат очакваните огромни печалби.

Тези опасения остават. Но в петък инвеститорите, които се включват в моменти на нестабилност, за да купуват при всеки спад на този бичи пазар, се завърнаха с пълна сила. Индексът Dow Jones Industrial Average се покачи с повече от 1200 пункта, надхвърляйки 50 000 пункта за първи път. S&P 500 намали загубите си и завърши седмицата с малки изменения.

„Бичият пазар остава непокътнат“, казва Анджело Куркафас, старши глобален инвестиционен стратег в Edward Jones. „Бихме разгледали всяко отстъпление като възможност да се включим отново.“

Напрежението остава, докато акциите навлизат в новата седмица. Дори по време на ценовия скок в петък, имаше продължаващи признаци на скептицизъм от страна на инвеститорите относно огромните суми, които се насочват към AI разходи. Акциите на Amazon.com поевтиняха с 5,6%, губейки около 133 млрд. долара от пазарната си стойност, след като компанията обяви, че планира да похарчи 200 млрд. долара за разходи, свързани с изкуствен интелект, през тази година. Цената на акциите на Alphabet спадна с 2,5%.

Дори възстановяването в петък да подсказва, че инвеститорите са сметнали разпродажбата за преувеличена, малцина оспорват твърдението, че дългосрочните перспективи пред софтуерните компании, които предизвикаха неотдавнашната разпродажба, и други компании, които се намират на пътя на напредъка на изкуствения интелект, стават все по-несигурни.

„Изкуственият интелект изглежда доста интелигентен при писането на код“, казва Дейвид Кели, главен глобален стратег в J.P. Morgan Asset Management. „Компаниите няма просто да захвърлят софтуера, който е вграден във всичките им системи, за една нощ. Но като дългосрочно предизвикателство, изкуственият интелект изглежда като разумна заплаха за софтуера.“

През предстоящата седмица инвеститорите ще могат да се запознаят със забавения доклад за заетостта през януари и новите данни за инфлацията – данни, които биха могли да повлияят на лихвената политика и пазарите през следващите месеци. По-ниските лихви биха били добра новина за технологичните инвеститори, които все още лекуват раните си от миналата седмица.

Хедж фондовете отдавна намаляват експозицията си към софтуерни акции, съобщиха наскоро анализатори от Jefferies на своите търговски клиенти. В пиковия си момент продажбите бяха „екстремни“ и „напълно независими от цените“, пишат анализаторите.

За някои сътресенията от миналата седмица подновиха отдавнашните опасения относно доминацията на изкуствения интелект на фондовия пазар и в икономиката. Инвеститорите отдавна се тревожат, че впечатляващите ценови ръстове на акциите на компаниите за изкуствен интелект през последните години са направили възходът на акциите прекалено зависим от само няколко технологични гиганта и че огромните AI разходи от някои от най-големите компании в света крият по-широка слабост в икономиката.

Разпродажбата на акции на софтуерни компании и последиците от това накараха неспокойните инвеститори да се опитват да преценят къде може да е следващият удар. Кларк Белин, главен инвестиционен директор в базираната в Небраска Bellwether Wealth, заяви, че компанията му планира да намали експозицията си към технологиите и да използва тези средства, за да подкрепи позициите си в акции на компании от индустриалния и суровинния сектор.

„Това кара човек да се притеснява кои други сектори са били изтласкани нагоре от почти чиста спекулация“, казва Белин.

Последните данни не дават много утеха. Броят на свободните работни места в САЩ е спаднал с почти един милион през миналата година, според месечния доклад на Министерството на труда. Частният сектор е добавил 22 хил. работни места през януари, според оценките на компанията за човешки ресурси ADP, което е по-малко от половината от очакваната от анализаторите, анкетирани от The Wall Street Journal, цифра. Докладът за заетостта през януари беше забавен от краткото спиране на работата на правителството, което замъгли представата на инвеститорите за икономиката.

„Икономическите данни са доста слаби“, каза Кели. „Имаме икономика с оценка С-минус, която подкрепя фондова борса с оценка А-плюс, и мисля, че това също е част от проблема.“

Тъй като инвеститорите се оттеглят от технологичния сектор, има признаци за преминаване към сектори като потребителски стоки от първа необходимост, които са с най-добри резултати в S&P 500 през изминалата седмица. Инвеститорите често разглеждат този сектор като защитен, тъй като хората продължават да купуват стоки от първа необходимост, когато икономиката се забави.

Индексът Russell 2000 на икономически чувствителните по-малки акции се повиши с 3,6% в петък. Въпреки това някои инвеститори наскоро заложиха, че подобрението няма да продължи дълго.

Някои инвеститори казват, че очакват стабилните корпоративни печалби да помогнат за поскъпването на акциите. Според FactSet очакванията са компаниите в S&P 500 да отчетат 14% скок на печалбите за 2026 г. В същото време много хора все още очакват колебанията, които характеризираха началото на 2026 г., да продължат.

„Не искам да го представям като края на света, но мисля, че волатилността ще продължи за известно време“, казва Белин.