Ключови данни за икономиката на САЩ ще вълнуват инвеститорите тази седмица

Три ключови доклада за икономиката на САЩ и тримесечните отчети на няколко водещи компании ще бъдат от основен интерес за наблюдателите на пазара тази седмица.

Инвеститорите ще следят за забавените данни за заетостта през януари, потребителската инфлация и данните за продажбите на дребно в следващите дни. Те ще очакват да научат и каквото е било последното тримесечие на миналата година за Cisco - доставчик на инфраструктура за изкуствен интелект (AI).

На този фон се очакват важни данни и за икономиките на Европа и Азиатско-Тихоокеанския регион, както и актуализирани прогнози за петролния пазар.

Данните от Европа

Сред най-важните данни от Стария континент през следващите дни ще бъдат тези за продажбите на дребно във Великобритания през януари, очаквани в сряда. В четвъртък британските власти ще оповестят информация за брутния вътрешен продукт (БВП), индустриалното производство, бизнес инвестициите и търговския баланс в страната.

В петък се очакват докладите за инфлацията в Испания и Швейцария през януари, а също и за БВП и търговския баланс на еврозоната. За седмицата са планирани и изявления на представители на Европейската централна банка (ЕЦБ), която на заседанието си миналата седмица запази лихвените проценти без промяна.

Икономиката на САЩ

Очакването на данните за заетостта в САЩ през януари вероятно ще приключи в сряда с публикуването на месечния доклад на Бюрото по статистика на труда, пише Investopedia.com. Първоначално планиран за публикуване миналата седмица, той беше отложен, тъй като Министерството на труда беше засегнато от кратко прекъсване на работата на администрацията.

Докладът за потребителските цени за миналия месец ще бъде публикуван в петък. Инфлацията остана без промяна през декември, докато по-конкретният показател за основната инфлация се оказа на по-ниско равнище от очакванията. Представители на Федералния резерв посочиха, че ще изчакат по-голямо подобрение в данните за инфлацията, преди да понижат лихвите допълнително.

Пазарните наблюдатели ще следят и дали американските потребители са продължили да харчат активно по време на коледния сезон, като във вторник ще бъде оповестен докладът за продажбите на дребно през декември.

Сезонът на отчетите

Гигантът в областта на компютърните мрежи Cisco ще обяви финансовите си резултати в сряда, което може да даде повече яснота около търсенето на изкуствен интелект. Изпълнителният директор Чък Робинс заяви миналата година, че компанията вижда „огромни възможности“ за продажбите на AI инфраструктура. Други технологични компании, които ще обявят финансовите си резултати тази седмица, са производителят на полупроводници Onsemi, производителят на микрочипове Applied Materials и доставчикът на мрежово оборудване Arista Networks.

Няколко потребителски акции също са включени в календара на финансовите резултати. Отчетът на McDonald's може да хвърли повече светлина върху клиентската база, докато все повече заможни потребители посещават веригата. Печалбите на производителя на сапуни Unilever и онлайн платформата за електронна търговия Shopify ще допълнят картината за устойчивостта на потребителите.

Отчетите на Ford, Honda и Ferrari ще дадат допълнителна информация върху нивата на продажбите на автомобили, а финансовите новини от Marriott и Airbnb ще дадат представа за търсенето на пътувания. Инвеститорите ще следят и фармацевтичните компании тази седмица, сред които AstraZeneca, Moderna и Vertex Pharmaceuticals.

Търговските платформи Robinhood и Coinbase Global също са в центъра на вниманието на фона на неотдавнашния спад на цената на биткойна и други криптовалути.

Събитията в Азиатско-Тихоокеанския регион

Сред акцентите от Азиатско-Тихоокеанския регион ще бъдат данните за бизнес климата в Австралия през януари, очаквани във вторник.

В сряда ще стане ясно какво е било нивото на инфлацията в Китай през миналия месец, а в четвъртък ще бъде оповестена информация за ценовия натиск в Индия.

Пазара на петрол

Тази седмица ще има много индикации за пазарните перспективи, като САЩ, Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) и Международната агенция по енергетика (МАЕ) ще публикуват актуализираните си анализи.

Цената на петрола спада в понеделник, след като напрежението в Близкия изток се понижи, намалявайки вероятността от прекъсване на доставките в краткосрочен план. Към 11 ч. българско време фючърсите върху сорта Брент поевтиняват с 0,9% до 67,42 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) – с 1% до 62,92 долара за барел.

Иран и САЩ започнаха преговори в петък в Оман в опит да успокоят напрежението около ядрената програма на Ислямската република, като Техеран заяви, че срещата е „стъпка напред“.