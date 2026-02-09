Ротация на пазарите: Малките компании поемат лидерството от технологичните гиганти

По-малките американски компании се радват на силен сезон на отчетите на фона на устойчив икономически растеж, което подсказва, че наскорошната ротация на пазара далеч от технологичните гиганти има още потенциал да продължи, пише Роуз Хендерсън за Bloomberg.

Около 65% от компаниите в индекса на фирмите с малка пазарна капитализация Russell 2000 досега са надминали очакванията за печалбите през четвъртото тримесечие на миналата година - най-високият дял от средата на 2021 г. насам, сочат данни на Bloomberg Intelligence. За сравнение, делът на компаниите от S&P 500, които надминават прогнозите, е най-ниският за последните три тримесечия.

Стратегът на Morgan Stanley Майкъл Уилсън посочва, че малките компании отбелязват и най-доброто си „разширение на ревизиите“ - броят на анализаторите, които повишават прогнозите си, спрямо тези, които ги понижават, от август насам.

„Тези развития подкрепят нашето предпочитание към малките компании в относителен план на фона на завръщането на положителния оперативен ливъридж“, казва Уилсън.

Тази тенденция бележи обрат за акциите на малките компании, които бяха възпрепятствани от по-високите лихвени проценти и слабия икономически растеж заради по-слабите си маржове и относително високите нива на дълг. Въпреки това, акциите им най-сетне започнаха да се представят по-добре, тъй като Федералният резерв понижава лихвите, а САЩ успяват да избегнат прогнозираната от някои рецесия.

В същото време инвеститорите стават все по-притеснени относно мащабните инвестиции в изкуствен интелект (AI). Технологичният измерител Nasdaq 100 се понижи с 4,3% миналата седмица, преди да се възстанови частично. Секторите, считани за изложени на рисковете, свързани с AI, също преживяха значителни колебания.

Индексът Russell 2000 изпреварва S&P 500 с над 6 процентни пункта от началото на годината и е напът да отчете най-силното си превъзходство от десетилетие насам.

„Пазарът няма да разчита само на малка група големи технологични компании и може да се разшири към други акции в други сектори“, заявява Гари Полин, главен инвестиционен стратег в Northern Trust Asset Management.

Силните резултати на тази група през сезона на отчетите бяха възнаградени. Акциите на производителя на комуникационно оборудване Viavi Solutions Inc. поскъпнаха с 18% след обявяването на по-силна от очакваното печалба. Synaptics Inc. също напредна, след като представи окуражаваща прогноза за следващите месеци. За разлика от тях, летвата за впечатляващи резултати при компаниите от S&P 500 е значително по-висока.

Стратегът от RBC Capital Markets Лори Калвазина посочва, че компаниите от Russell 2000 се радват на по-висок темп на ревизии на печалбите спрямо индекса на големите компании, „което показва, че S&P 500 е загубил доминиращата си позиция от тази гледна точка“.

Все пак тя отбелязва, че устойчивото подобрение на печалбите ще бъде ключово за по-нататъшно превъзходство, предвид покачващите се оценки и несигурните перспективи за допълнителни понижения на лихвите от Фед.

„Добрата новина за малките компании е, че редица показатели, свързани с печалбите, които следим, изглеждат по-добре“, добавя стратегът.