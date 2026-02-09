Dow отстъпва след преминаването на границата от 50 000 пункта*

Борсовата сесия на Wall Street в понеделник започва със спадове, докато инвеститорите очакват важни данни за икономиката на САЩ и поредната серия от тримесечни отчети след една нестабилна седмица, която приключи с достигането на ключов праг от индекса Dow Jones Industrial Average, предава CNBC.

Бенчмаркът се понижава с 0,2% заедно с широкия пазарен показател S&P 500. Технологичният измерител Nasdaq Composite спада с 0,4%.

Акциите на Oracle поскъпват с 4%, след като D.A. Davidson повиши рейтинга им на фона на оптимизма около OpenAI и неговите бенефициенти. Другите водещи технологични акции обаче са под натиск.

Основните индекси се възстановиха в петък след значителни загуби по-рано през седмицата. Сривът беше предизвикан от разпродажба в технологичния сектор, водена от софтуерните акции.

В предходната сесия индексът на сините чипове Dow се повиши с 1200 пункта, отбелязвайки първото си затваряне над 50 000 пункта, след като по-рано през деня достигна това ниво за първи път. S&P 500 и Nasdaq Composite се повишиха с по около 2%

„След осемдневна поредица от загуби в петък купувачите най-накрая се върнаха на пазара на софтуер, подкрепяйки така необходимото облекчение“, коментира Адам Търнквист, главен технически стратег в LPL Financial. „Макар това да бе стъпка в правилната посока, по-широкият технологичен комплекс остава в ограничен диапазон, докато не успее да пробие решително над върховете от декември“.

„За да може по-широкият пазар да постигне устойчив напредък, вероятно ще бъде от съществено значение подновяването на участието на технологичния сектор“, добавя той, посочвайки, че очаква S&P 500 да има известни затруднения да достигне 7000 пункта без по-голямо участие на технологичния сектор, особено на софтуерния.

По-късно през деня се очакват изявления на някои представители на Федералния резерв, сред които членовете на Управителния съвет Кристофър Уолър и Стивън Миран.

В сряда инвеститорите ще следят за забавения доклад за заетостта през януари от Бюрото по трудова статистика. Публикуването му беше първоначално насрочено за миналия петък, но беше отложено поради частичното спиране на работата на администрацията. То идва и след като ADP съобщи миналата седмица, че заетите в частния сектор са се увеличили само с 22 хил. през миналия месец, което е значително под очакванията.

Докладът за индекса на потребителските цени за януари, който също беше забавен от спирането на работата на администрацията, ще бъде оповестен в петък, като прогнозата на икономистите е за годишен темп на инфлацията от 2,5%.

Във вторник се очакват тримесечните отчети на Coca-Cola и Ford Motor.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повишава до 4,224%, а тази по 30-годишните - до 4,881%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира спад от 0,72% до 96,926 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поевтиняват с 0,4% до 68,02 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 0,5% до 63,52 долара за барел.

Златото поскъпва с 1,49 на сто и се търгува на цена от 5054,1 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:45 ч. българско време.