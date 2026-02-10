Dow започва борсовата сесия с нов рекорд*

Борсовата сесия на Wall Street във вторник започва с ръстове, като индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average достигна ново историческо ниво, предава CNBC.

Бенчмаркът е нагоре с 239 или 0,5%. Широкият пазарен показател S&P 500 и технологичният измерител Nasdaq Composite се покачват с по 1%.

Публикувани по-рано днес данни показаха, че продажбите на дребно в САЩ неочаквано са забавили темпа си през декември, което предполага по-умерени потребителски разходи в края на годината. Стойността на покупките на дребно, без да се отчита инфлацията, е останала почти без промяна след ръст от 0,6% през ноември. Без да се отчита дейността на автокъщите и бензиностанциите, продажбите също са останали без промяна.

8 от 13 категории са отбелязали спад, включително магазините за дрехи и мебели. Продажбите при автотърговците също са се свили. Междувременно разходите са се увеличили в магазините за строителни материали и спортни стоки.

Данните сочат загуба на динамика в потребителските разходи в края на сезона на празничното пазаруване. Макар че много икономисти очакват възстановяването на данъци да подкрепи търсенето в началото на тази година, домакинствата остават разочаровани от високите разходи за живот, докато продължават да съществуват и опасения за пазара на труда.

Междувременно инвеститорите очакват големия доклад за заетостта в сряда и данните за индекса на потребителските цени в петък.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се понижава до 4,151%, а тази по 30-годишните - до 4,797%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира спад от 0,14% до 96,676 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпват с 0,46% до 69,36 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 0,23% до 64,51 долара за барел.

Златото поскъпва с 0,27 на сто и се търгува на цена от 5093,1 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:45 ч. българско време.