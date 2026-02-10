S&P 500 записа понижение, но Dow отбеляза нов рекорд

Американският широк борсов индекс S&P 500 отбеляза спад във вторник, след като инвеститорите реагираха на по-слабите от очакванията данни за продажбите на дребно в САЩ и изразиха загриженост относно заплахата, която изкуственият интелект представлява за финансовия сектор, пише CNBC.

S&P 500 спадна с 0,33% и затвори на ниво от 6941,81 пункта, докато технологичният Nasdaq Composite отстъпи с 0,59% до 23 102,47 пункта. За разлика от тях, индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се повиши с 0,10% и отбеляза рекордно високо ниво на затваряне от 50 188,14 пункта. По-рано през деня индексът отбеляза трети пореден рекорд за сесията, след като миналата седмица премина границата от 50 хил. пункта за първи път в историята.

Под натиск във вторник бяха акциите на търговците на дребно Costco и Walmart, които поевтиняха съответно с над 2% и над 1%. Това се случи, след като последните данни за продажбите на дребно в САЩ разкриха, че потребителските разходи през декември са останали без промяна, като не са достигнали очаквания от икономистите, анкетирани от Dow Jones, месечен ръст от 0,4%. През ноември продажбите на дребно се увеличиха с 0,6%.

Инвеститорите очакват важния доклад за заетостта в сряда и индекса на потребителските цени в петък.

Акциите на финансовите компании също претърпяха загуби във вторник, след като технологичната платформа Altruist пусна нов инструмент за данъчно планиране, базиран на изкуствен интелект. Акциите на LPL Financial поевтиняха с 8,3%, а тези на Charles Schwab и Morgan Stanley заличиха 7,4% и над 2% съответно от стойността си.

Уолстрийт отбелязва втори пореден ден на ръст с поскъпване на акциите на технологичните компании, които надграждат възстановяването си от петък. Dow в частност отбеляза нови върхове на дневна и затваряща база. Инвеститорите се надяват, че пазарът ще може да поддържа възходящата тенденция, след като разпродажбите от миналата седмица не успяха да нанесат значителна вреда на пазара от техническа гледна точка.

Всъщност S&P 500 успя да възстанови подкрепата над 50-дневната и 100-дневната си пълзяща средна, след като миналата седмица спадна под тях, а много класове активи надминават индекса, което е оптимистичен сигнал за трейдърите.

Доходността по 10-годишните американски държавни облигации спадна с повече от 5 базисни пункта във вторник до 4,141%, както и тази по 30-годишните облигации, която се сви до 4,781%. Доходността по 2-годишните държавни облигации се понижи с повече от 3 базисни пункта до 3,452%.

Златото поевтиня с над 1%, след като пазарът се консолидира в очакване на данните за заетостта и инфлацията в САЩ, които биха могли да дадат допълнителни индикации за перспективите пред лихвените проценти на Федералния резерв. Спот цената на благородния метал спадна с 0,71% до 5028,43 долара за унция към 23 часа българско време. Американските фючърси на злато с доставка през април затвориха с понижение от около 0,42% до 5057,90 долара за унция.