Силните данни за заетостта в САЩ тласкат Dow с над 200 пункта нагоре*

Борсовата сесия на Wall Street в сряда започва с ръстове, след като забавеният доклад за заетостта в САЩ през януари надмина очакванията на анализаторите, предава CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се повишава с над 200 пункта или 0,4%. Широкият пазарен показател S&P 500 напредва с 0,6%, а технологичният измерител Nasdaq Composite отбелязва ръст от 0,8%.

Растежът на заетостта в САЩ се е ускорил през януари, а равнището на безработицата е спаднало до 4,3% в сравнение с отчетените 4,4% през декември. Това показва признаци за стабилност на пазара на труда, които биха могли да дадат възможност на Федералния резерв да запази лихвените проценти без промяна за известно време.

Броят на заетите извън селското стопанство се е увеличил със 130 хил. през миналия месец, след като през декември беше отбелязан спад от 48 хил., съобщи в сряда Бюрото по статистика на труда. Икономистите, анкетирани от Ройтерс, очакваха ръст от 70 хил.

Акциите на компании, които биха се възползвали от ускоряващата се икономика, поскъпват, като тези на Caterpillar, GE Vernova и Eaton са нагоре съответно с 2%, 4% и 3%.

„По-силните от очакваното данни позволяват на биковете да възобновят ралито в търсене на нови рекорди за S&P 500“, коментира Джеф Килбърг, главен изпълнителен директор на KKM Financial.

Освен доклада за заетостта, тази седмица ще бъдат публикувани и други важни икономически данни, които могат да повлияят на пазарите. Очаква се данните за индекса на потребителските цени - ключов икономически показател, който служи като индикатор за инфлацията - да бъдат публикувани в петък.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повишава до 4,182%, а тази по 30-годишните - до 4,81%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира повишение от 0,23% до 97,025 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпват с 2,75% до 70,69 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 2,88% до 65,8 долара за барел.

Златото поскъпва с 1,18 на сто и се търгува на цена от 5090,6 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:45 ч. българско време.