Новите данни за заетостта в САЩ не можаха да впечатлят Wall Street

Водещите индекси на Wall Street завършиха редовната търговия в сряда със слаби изменения въпреки публикуването на по-добрите от очакваното данни за заетостта през януари.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average сложи край на тридневна печеливша серия, понижавайки се с 0,1% до 50 121,4 пункта. От своя страна, широкият измерител S&P 500 остана без промяна на ниво от 6941,47 пункта, докато технологичният Nasdaq Composite отписа 0,16% до 23 066,46 пункта.

По-рано през деня стана ясно, че растежът на заетостта в САЩ се е ускорил през януари, а равнището на безработицата е спаднало до 4,3% в сравнение с отчетените 4,4% през декември.

Броят на заетите извън селското стопанство се е увеличил със 130 хил. през миналия месец, след като през декември беше отбелязан спад от 48 хил., съобщи в сряда Бюрото по статистика на труда. Икономисти, анкетирани от Ройтерс, очакваха ръст от 70 хил.

Част от по-силното от очакваното увеличение на заетостта се дължи на факта, че сезонно чувствителните отрасли като търговията на дребно и куриерските компании са наели по-малко сезонни работници от обичайното през миналата година.

Софтуерните акции, които бяха в основата на разпродажбите от миналата седмица, остават под напрежение и в сряда. Книжата на Salesforce поевтиняха с 4,4%, докато тези на ServiceNow с 5,5%. Борсово-търгуваният фонд iShares Expanded Tech-Software Sector ETF се раздели с 2,6%. Миналия месец фондът навлезе на територия на мечи пазар.

При американските държавни ценни книжа доходността по 10-годишните и 30-годишните държавни облигации расте до съответно 4,172% и 4,814%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница конкурентни валути, нарасна с 0,1% до 96,907 пункта.

На стоковите пазари цената на петрола се увеличава осезаемо. Фючърсите върху международния бенчмарк Брент поскъпват с 1,4% до 69,77 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI с 1,6% до 65 долара за барел.

Златото също поскъпва с близо 1,7% до 5114 долара за тройунция. Среброто прибавя към цената си почти 5% до 84,36 долара за тройунция.