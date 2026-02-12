Американските индекси започват борсовата сесия с леки повишения*

Борсовата сесия на Wall Street в четвъртък започва с леки ръстове, докато икономистите оценяват новите данни за икономиката на САЩ и тримесечните отчети на големите компании в страната, предава CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average, широкият пазарен показател S&P 500 и технологичният измерител Nasdaq Composite се покачват с по 0,3%.

Акциите на Cisco Systems поевтиняват с 6%, след като производителят на мрежово оборудване публикува разочароващи прогнози за текущото тримесечие.

Цената на книжата на McDonald’s отбелязва ръст от 2% след обявяването на по-силни от очакваното финансови резултати за четвъртото тримесечие на миналата година.

По-рано стана ясно, че броят на американците, подали нови молби за обезщетения при безработица, е намалял с по-слаб от очаквания темп миналата седмица. Първоначалните заявления за държавни обезщетения за безработица са спаднали с 5 хил. до сезонно коригираните 227 хил. за седмицата, приключила на 7 февруари, съобщи в четвъртък Министерството на труда. Икономистите, анкетирани от Ройтерс, очакваха 222 хил. заявления за последната седмица.

Този резултат компенсира само малка част от скока през предходната седмица, който беше приписан на снежните бури и ниските температури в голяма част от страната, както и на нормализирането след сезонната волатилност в края на миналата година и началото на 2026 г.

Въпреки че растежът на заетостта се е ускорил през януари и равнището на безработицата е спаднало до 4,3% от 4,4% през декември, икономистите продължават да описват пазара на труда като в състояние на „крехко наемане и слаби съкращения“. Почти всички нови служители през януари са били наети в сектора на здравеопазването и социалните грижи.

Икономистите твърдят, че търговската и имиграционната политика на администрацията на САЩ ограничават пазара на труда, но са оптимисти, че растежът на заетостта ще се ускори през тази година, отчасти благодарение на намаляването на данъците.

Новите данни за пазара на труда замъгляват перспективите за лихвените проценти на Федералния резерв и могат да сигнализират за по-малко намаления на разходите по заемите, отколкото търговците очакваха, ако ускорената инфлация също остане проблем. Това подчертава важността на данните за индекса на потребителските цени в петък, който може да покаже на централната банка какво точно е необходимо, за да се постигне по-добър баланс в нейната парична политика.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се понижава до 4,162%, а тази по 30-годишните - до 4,788%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира повишение от 0,05% до 96,788 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поевтиняват с 0,68% до 68,93 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 0,63% до 64,22 долара за барел.

Златото поевтинява с 0,17 на сто и се търгува на цена от 5089,6 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:45 ч. българско време.