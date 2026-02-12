IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Икономиката през 2025 Гренландия Войната в Украйна Кризата във Венецуела

Страховете около изкуствения интелект потопиха щатските индекси

Фирмите от сектора на потребителските стоки и комуналните услуги поведоха ръстовете сред секторите на S&P 500

23:18 | 12.02.26 г.
Автор - снимка
Създател
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Водещите щатски борсови индекси приключиха сесията със спадове, тъй като инвеститорите започнаха да се притесняват от негативната страна на развитието при изкуствения интелект, което заплашва да наруши бизнес моделите на цели индустрии и да повиши безработицата, съобщава CNBC.

Бенчмаркът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се понижи с 1,34% до 49 451,98 пункта.

Широкият измерител S&P 500 отчете спад от 1,57% до 6832,76 пункта.

Технологичният показател Nasdaq Composite записа понижение от 2,04% до 22 597,14 пункта.

Някои сектори на фондовата борса бяха засегнати от пускането на инструменти с изкуствен интелект, които биха могли да възпроизведат бизнеса им - или поне да намалят печалбата им.

Акциите на финансови компании като Morgan Stanley бяха подложени на натиск поради опасения, че изкуственият интелект ще наруши бизнеса с управление на богатството, докато акциите на транспортните и логистични компании като CH Robinson поевтиняха с 14% поради опасения, че изкуственият интелект ще рационализира товарните дейности, като по този начин натежи върху определени приходни линии.

Основните щатски борсови индекси в края на сесията на 12 февруари. Основните щатски борсови индекси в края на сесията на 12 февруари.

Страховете от смущения в работата около изкуствения интелект се разпространиха дори в сектора на недвижимите имоти и доведоха до разпродажба на акции като тези на CBRE и SL Green Realty.

Инвеститорите търсеха сигурност в по-дефанзивни области на пазара. Цената на акциите на Walmart и Coca-Cola се повиши съответно с 4% и над 1%, а фирмите от сектора на потребителските стоки и комуналните услуги поведоха ръстовете сред секторите на S&P 500.

На облигационните пазари доходността по 10-годишните и 30-годишните американски държавни ценни книжа се понижи съответно до 4,1% и 4,73 на сто.

Доларовият индекс, който отразява силата на американските пари спрямо кошница от конкурентни валути, напредна с 0,07% до 96,9 пункта.

На петролните пазари цената на сорт Брент се понижи с 2,61% до 67,59 пункта. Фючърсите върху американския лек петрол WTI поевтиняха с 2,68% до 62,9 долара за барел.

Цената на златото се понижи с 3,12% до 4 939,64 долара за тройунция.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 23:18 | 12.02.26 г.
щатски борси щатски индекси американски борси американски индекси
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Пазари виж още

Коментари

Добави коментар
Финанси виж още