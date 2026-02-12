Страховете около изкуствения интелект потопиха щатските индекси

Водещите щатски борсови индекси приключиха сесията със спадове, тъй като инвеститорите започнаха да се притесняват от негативната страна на развитието при изкуствения интелект, което заплашва да наруши бизнес моделите на цели индустрии и да повиши безработицата, съобщава CNBC.

Бенчмаркът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се понижи с 1,34% до 49 451,98 пункта.

Широкият измерител S&P 500 отчете спад от 1,57% до 6832,76 пункта.

Технологичният показател Nasdaq Composite записа понижение от 2,04% до 22 597,14 пункта.

Някои сектори на фондовата борса бяха засегнати от пускането на инструменти с изкуствен интелект, които биха могли да възпроизведат бизнеса им - или поне да намалят печалбата им.

Акциите на финансови компании като Morgan Stanley бяха подложени на натиск поради опасения, че изкуственият интелект ще наруши бизнеса с управление на богатството, докато акциите на транспортните и логистични компании като CH Robinson поевтиняха с 14% поради опасения, че изкуственият интелект ще рационализира товарните дейности, като по този начин натежи върху определени приходни линии.

Основните щатски борсови индекси в края на сесията на 12 февруари.

Страховете от смущения в работата около изкуствения интелект се разпространиха дори в сектора на недвижимите имоти и доведоха до разпродажба на акции като тези на CBRE и SL Green Realty.

Инвеститорите търсеха сигурност в по-дефанзивни области на пазара. Цената на акциите на Walmart и Coca-Cola се повиши съответно с 4% и над 1%, а фирмите от сектора на потребителските стоки и комуналните услуги поведоха ръстовете сред секторите на S&P 500.

На облигационните пазари доходността по 10-годишните и 30-годишните американски държавни ценни книжа се понижи съответно до 4,1% и 4,73 на сто.

Доларовият индекс, който отразява силата на американските пари спрямо кошница от конкурентни валути, напредна с 0,07% до 96,9 пункта.

На петролните пазари цената на сорт Брент се понижи с 2,61% до 67,59 пункта. Фючърсите върху американския лек петрол WTI поевтиняха с 2,68% до 62,9 долара за барел.

Цената на златото се понижи с 3,12% до 4 939,64 долара за тройунция.