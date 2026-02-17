Протестите и бунтовете в богатия свят носят проблеми на застрахователите

Категория застрахователен риск, която едва съществуваше преди малко повече от десетилетие, се превърна в значителен източник на загуби за индустрията.

Исковете, свързани със стачките, бунтовете и гражданските вълнения, или SRCC, се очертават като сериозно главоболие за застрахователите, тъй като епизодите на вълнения все по-често водят до унищожаване на имущество в западните демокрации, пише Bloomberg.

Howden Re изчислява, че застрахователните загуби, свързани с граждански вълнения, са се увеличили от незначителни нива през 2013 г. до над 8 млрд. долара между 2020 и 2024 г.

Загубите се колебаят сериозно между годините, като единични събития често променят значително пейзажа. След сравнително малко искове в световен мащаб през 2025 г. Howden Re посочва пред Bloomberg, че сега очаква в САЩ да се отчете голямо увеличение на загубите през тази година.

„Живеем във време на повишен риск“, коментира Дейвид Фландро, ръководител на индустриалния анализ и стратегическото консултиране в Howden Re. Новинарските заглавия в САЩ са „ясно показателни за по-широка тенденция“, казва той.

Графика: Bloomberg

Гражданските протести се увеличават в световен мащаб. Това развитие съвпада с измеримо увеличение на нивата на неравенство и поляризация в някои от най-богатите страни в света. В повечето западни държави например мнозинството от гражданите вече не очаква ръст на поколенческото богатство, според Pew Research Center.

Нарастващото политическо разделение допринася за рисковете от стачки и протести както в Европа, така и в САЩ, според консултантската компания Verisk Maplecroft. Най-рязкото увеличение на мащаба на протестите обаче се наблюдава в САЩ, предупреждават от Verisk.

Що се отнася до класирането на страните с най-голям риск от граждански вълнения, САЩ са западната демокрация номер 1 и се нареждат на 5-то място като цяло, изпреварени от Пакистан, Бангладеш и Индия, според данни за първото тримесечие, предоставени от Verisk. Франция е на седмо място.

Моделите за граждански вълнения отчитат не само риска, но и разходите за подмяна на повредено имущество.

„Справедливо е да се каже, че пейзажът на риска от стачки и вълнения се е променил коренно“, казва Торбьорн Солтвед, заместник-директор по политическо насилие във Verisk.

От дълго време застрахователите предлагат защита срещу стачки, бунтове и граждански вълнения без допълнителни разходи. Средата с повишен риск обаче означава, че това ще е все по-рядко срещано. Застрахователите на имущество вече изключват или ограничават покритието по полиците, според Кара Браун, заместник-ръководител на отдела за тероризъм и политическо насилие в застрахователя Chubb.

Покритието за стачки и вълнения обикновено е прикрепено към други застрахователни полици, въпреки че има доказателства, че нарастването на тези рискове подтиква компаниите да започнат да търсят специфично покритие. Howden Re заяви още през 2023 г., че ще начислява допълнителни премии за такова покритие.

Над две трети от мултинационалните корпорации вече използват инструменти за моделиране на политически риск и тенденцията се засилва, според Howden Re. А през 2024 г. Lloyd's of London присвои код на този риск. През 2025 г. Verisk пусна първия си модел за катастрофални ситуации, свързани с граждански вълнения, с фокус върху американския пазар.

Презастрахователят Swiss Re казва, че е получил само „няколко десетки искове заради стачки и политически вълнения в началото на века, но този брой постепенно се е увеличил до няколко стотици, което, според компанията, е „показателно за пазарната тенденция“.

Промяна в САЩ

В САЩ няколко услуги за проследяване на данни показват, че броят на политическите протести нараства. Междувременно възприятията за САЩ се променят, казва Стивън М. Дейвис, старши сътрудник в програмата по корпоративно управление на Харвардския юридически факултет и съосновател на Принципите на ООН за отговорно инвестиране.

Статутът на безопасно убежище на САЩ „е нещо от миналото“, посочва той. Това е така, защото има „политическа нестабилност, … както вътрешно, така и външно“, добавя той.

Това настроение се проявява и на пазарите, като някои институционални инвеститори търсят начини да намалят експозицията си към САЩ.

За застрахователите изчисляването на надеждни рискове от загуби се оказва трудно за моделиране, тъй като протестите не винаги водят до имуществени щети. Например в Минесота, където служители на американските имиграционни и митнически служби убиха двама американски граждани, протестиращите са се държали по начин, който е довел до ограничено пряко въздействие върху търговски имоти или частна собственост досега.

Администрацията на Тръмп сега се оттегля от атаките си срещу имиграционното право в Минесота, като се отдръпва след повече от два месеца операции. Предвид засилването на вълненията обаче, вероятността едно събитие да доведе до загуби над 5 млрд. долара вече не може да се пренебрегва. В някои райони рисковете от загуби надвишават тази граница.

Гражданските вълнения и стачки като самостоятелен застрахователен продукт преди бяха много нишов, малък клас бизнес, по думите на Сърджан Тодорович, ръководител на отдела за политическо насилие и враждебна среда на Allianz Commercial. Някои големи събития през последните години „засегнаха индустрията доста силно и отрезвиха пазара“, добавя той.