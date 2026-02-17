Сделка за над 5 хил. акции оценява платформата eBag.bg на над 81 млн. евро

„Ейч Ар Кепитъл“ АД ще придобие почти половината акции на „МФГ Инвест“ АД от компанията „Кънвиниънс“ АД, която стои зад платформата за онлайн търговия с хранителни стоки eBag.bg.

Окончателният договор за трансакцията ще бъде подписан до края на месеца, посочват от купувача в съобщение, публикувано на сайта x3news.com.

Сделката беше договорена в края на миналата година, като „Ейч Ар Кепитъл“ я финансира с приходите от продажбата на конвертируеми облигации. Дружеството набра малко над 5 млн. евро от продажбата на 5006 облигации.

Според отделни съобщения на двете компании, публикувани чрез Българската фондова борса (БФБ), „Ейч Ар Кепитъл“ ще купи 5074 броя акции клас Б на eBag.bg от „МФГ Инвест“, което е около 6% от капитала на платформата.

Цената е 951 евро на акция, като тя е определена на базата на финансовите резултати на платформата за 2025 г., по предварително договорена формула. „Ейч Ар Кепитъл“ ще плати над 4,8 млн. евро (повече от 9,4 млн. лева) за книжата.

Така оценката на eBag.bg надвишава 81 млн. евро (близо 159 млн. лева).

„МФГ“ остава с 5112 акции след сделката, или 6% от капитала на eBag.bg, поясняват от компанията за Investor.bg.

Към момента „Ейч Ар Кепитъл“ притежава близо 20% от капитала на eBag.bg, оценени на 19,661 млн. лева (малко над 10 млн. евро). След нея дружеството ще увеличи дела си до близо 26% на стойност над 21 млн. евро според договорената цена.

„Ейч Ар Кепитъл“ е компания за дялови инвестиции, която се листна на пазара на малки и средни предприятия на БФБ през 2021/2022 г. Дружеството притежава дялове от „Агригейт Медия“ ООД, „Биодит“ АД, компанията зад сайта „Супердок“, „Бии Смарт Текнолоджис“ АД, „ОндоСълюшънс“ ООД и др.

Инвестицията в eBag.bg съставлява най-сериозната част от портфейла на дружеството и със сделката за половината акции на „МФГ“ концентрацията се задълбочава. Това обаче изглежда не притеснява инвеститорите, защото в последната година акциите на „Ейч Ар Кепитъл“ поскъпват с над 152%, а пазарната капитализация на компанията възлиза на малко под 30 млн. евро.

Свързани компании: