Nvidia тласна нагоре S&P 500 в сряда

S&P 500 се повиши, подкрепен от ръстовете при ключови технологични компании, а трейдърите бяха под влиянието на протоколите от последното заседание на Федералния резерв, предава CNBC.

Широкият измерител отбеляза ръст от 0,56% до ниво от 6881,31 пункта. Технологичният показател Nasdaq Composite прибави 0,78% и завърши деня на ниво от 22 753,63 пункта. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average напредна със 129,47 пункта до равнище от 49 662,66 пункта.

Книжата на Nvidia поскъпнаха с 1,6%, след като Meta Platforms съобщи във вторник, че ще използва милиони чипове на компанията в центровете за данни, които изгражда.

Друг член на „Великолепната седморка“, Amazon, отбеляза ръст от 2%, след като регулаторни документи показаха, че Pershing Square на Бил Акман е увеличила дела си в гиганта за електронна търговия с 65% през четвъртото тримесечие. Това прави Amazon третата по големина позиция на фонда. Решението е взето, след като акциите прекъснаха деветдневната се губеща серия.

Micron Technology също отбеляза ръст, след като Appaloosa Management на Дейвид Тепър увеличи позициите си в производителя на чипове. Книжата на компанията поскъпнаха с 5%.

Въпреки че тези акции подкрепят по-широкия пазар, Стивън Лий от Logan Capital Management отбелязва, че не толкова известни имена в технологичния сектор също се представят добре, включително промишлени технологични компании като Trimble. Цената на акциите на тази компания се повиши с около 2% по време на сесията.

Инвеститорите бяха и под въздействието на протоколите от януарското заседание на Фед, които показаха, че участниците като цяло са одобрили решението на централната банка да остави непроменени основните си лихвени проценти в диапазона 3,5%-3,75%. Но ръководителите са били разделени за посоката на паричната политика след това.

Цената на петрола се повиши, докато трейдърите на Wall Street осмислят новите развития между САЩ и Иран. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс заяви във вторник, че Иран не е отговорил на червените линии на САЩ в преговорите за ядрената програмата на Техеран тази седмица и че военни действия все още са възможни.

Контрактите върху американския лек суров петрол WTI прибавиха 2,86 долара и завършиха деня на ниво от 65,19 долара за барел. Фючърсите върху глобалния бенчмарк Брент се повишиха с 2,93 долара до 70,35 долара за барел.

Софтуерният сектор, който вече е под натиск поради опасения от нарушения на дейността му заради изкуствения интелект, отбеляза спад по време на сесията.

На облигационните пазари доходността по 10-годишните и по 30-годишните американски държавни ценни книжа се повиши до съответно 4,085% и 4,709%.

На валутните пазари доларовият индекс, който следи представянето на щатските пари спрямо кошница от други шест основни валути, е нагоре до 97,723 пункта. Еврото и паундът поевтиняха спрямо долара до съответно 1,178 и 1,35 долара. Спрямо йената щатските пари отбелязаха спад до 154,75 йени за долар.

Американските фючърси върху златото с доставка за април прибавиха 0,5% до 4977,80 долара за тройунция.