Пазарната нестабилност подлага на натиск оценките, компаниите преосмислят плановете си за IPO

Редица компании са отложили или са се отказали от планираното си първично публично предлагане (IPO) в САЩ през 2026 г., тъй като волатилността на пазара, вниманието към оценките и слабото представяне на конкурентите им натежават върху плановете за нови листвания, пише Ройтерс.

През февруари анализатори от Goldman Sachs заявиха, че очакват броя на IPO-тата да се удвои до 120 тази година, но предупредиха, че разпродажбите на софтуерни акции са подчертали рисковете за оценките.

През последните седмици редица компании, включително брокерската компания от Wall Street Clear Street, бразилската финтех компания Agibank и подкрепената от Blackstone Liftoff Mobile са ограничили размерите на IPO-тата си, оттеглили са ги или са отложили планираните си листвания, тъй като очакват нестабилността да се успокои на фона на нарасналото внимание на инвеститорите към агресивните цени и високите оценки.

Ройтерс прави преглед на емитентите, които са преосмислили първичните си публични предлагания през 2026 г.

CLEAR STREET

Clear Street се отказа от IPO-то си в САЩ седмица след като първо го отложи и стана втората компания през февруари, не реализира листване на фона на пазарната волатилност.

По-рано през февруари компанията отложи листването си, часове след като намали целта си за средствата, които планира набере, с около 65%.

Clear Street посочва „сегашните пазарни условия“ за решението си да не продължи с листването.

AGIBANK

Бразилската финтех компания Agibank набра 240 млн. долара в ограниченото си IPO в САЩ, след като рязко намали предложения му размер и ценовия диапазон.

Базираната в Сао Пауло компания продаде 20 млн. акции на цена от 12 долара за брой. По-рано тя предложи около 43,6 млн. акции на цена между 15 и 18 долара за брой.

Акциите отбелязаха спад от близо 15% спрямо офертната цена в първата търговска сесия.

LIFTOFF MOBILE

Подкрепеният от Blackstone доставчик на мобилен маркетинг Liftoff Mobile съобщи, че конфиденциално е подал документи за първично публично предлагане, след като преди това оттегли плановете си за листване в САЩ.

PAYPAY

Подкрепената от SoftBank Group компания PayPay определи цената на първичното си публично предлагане в САЩ на 16 долара за акция, под целевия си ценови диапазон, тъй като войната на САЩ и Израел срещу Иран оказва влияние върху пазарните настроения.

Първичното публично предлагане на акции (IPO) набра около 880 млн. долара, което оценява японския доставчик на цифрови портфейли на 10,7 млрд. долара.