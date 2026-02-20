Европейските борси приветстваха решението на съда за митата на Тръмп

Европейските фондови пазари затвориха с ръстове последната сесия за седмицата на фона на решението на Върховния съд на САЩ да отмени част от митата, въведени от президента Доналд Тръмп. Мотивът е, че президентската институция няма право да използва този механизъм - митата се определят от Конгреса.

Повечето акции в Европа тръгнаха нагоре след тази новина, пише CNBC. Пазарите са под влияние и на финансови отчети за последното тримесечие на 2025 година. Сред големите печеливши е италианската компания за луксозни стоки Moncler, която съобщи за ръст на печалбата си през миналата година с 3% до 3,13 млрд. евро.

Това увеличи цената на акциите на компанията с 13% до 57 евро за брой и подкрепи ръста на паневропейския Stoxx 600 с 0,84% до 630,56 пункта. Германският DAX напредна с 0,87% и затвори седмицата на ниво от 25 260,69 пункта. За френския САС40 ръстът днес е от 1,39% до 8515,49 пункта, а водещият индекс на Лондонската фондова борса - FTSE 100, се повиши с 0,56% до 10 686,89 пункта.

Напрежението между САЩ и Иран държи цените на петрола до най-високото им ниво за последните шест месеца, изчисли Bloomberg. Решението на съда за митата оказаха минимално влияние на търговията и американският лек суров петрол (WTI) поевтиня до около 66 долара за барел. Доставките на сорта "Брент" за април се търгуват при цена от 71 долара за барел.

Петролът е напът да запише ръст на цената си от 6% от началото на седмицата.

На валутните пазари стойността на еврото достига 1,178 долара за брой. Един британски паунд се разменя за 1,3486 долара.

Цената на златото се повишава с почти 2% до 5093 долара за тройунция към края на европейската сесия.