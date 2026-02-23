Митата на Тръмп оцветиха в червено щатските индекси

Щатските борсови индекси приключиха сесията с понижения, тъй като инвеститорите оценяват риска от прекъсванията в дейността на различните индустрии, породени от изкуствения интелект, както и решението на американския президент Доналд Тръмп да повиши всеобхватните си мита, съобщава CNBC.

Бенчмаркът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се понижи с 821,91 пункта, или с 1,66%, до 48 804,06 пункта.

Широкият измерител S&P 500 отчете спад от 1,04% до 6837,75 пункта.

Технологичният показател Nasdaq Composite регистрира понижение от 1,13% до 22 627,27 пункта.

Спадът при Dow беше оглавен от акциите на IBM, които се сринаха с 13%, след като Anthropic очерта нови възможности за програмиране на продукта Claude Code.

Книжата на Microsoft и CrowdStrike отново бяха притиснати, тъй като опасенията за смущенията в работата заради изкуствения интелект помрачиха пазара. Цената на акциите на Microsoft падна с 3%, докато книжата на CrowdStrike поевтиняха с близо 10%.

Софтуерът не е единственият сектор, засегнат от опасенията около изкуствения интелект напоследък: акциите, свързани с товарния транспорт и логистиката, търговските недвижими имоти и финансовите услуги, също понесоха загуби този месец.

Опасенията относно това какво може да означава изкуственият интелект за икономиката се засилиха през изминалия уикенд, след като Citrini Research публикува изследване за това как възходът на изкуствения интелект може да навреди на икономиката като цяло, тъй като би повишил нивото на безработица до 10%.

Основните щатски борсови индекси в края на сесията на 23 февруари.

Цената на American Express се понижи със 7%, което натежа върху Dow Jones. Акциите на Mastercard поевтиняха с близо 6 на сто.

В понеделник Тръмп продължи да твърди, че може да увеличава митата, предупреждавайки за по-високи мита за страните, които искат да „играят игрички“ със САЩ, след като Върховният съд отмени „реципрочните“ му мита миналата седмица.

В събота Тръмп заяви, че ще увеличи всеобхватните мита до 15% в сравнение с предишното ниво от 10%. Той добави, че новите мита ще влязат в сила незабавно, въпреки че остава неясно дали са подписани официални документи, определящи сроковете за митата.

Междувременно европейски политици изразиха загриженост относно действието, сигнализирайки, че то може да представлява заплаха за търговските споразумения на Европейския съюз (ЕС) със САЩ. Европейският парламент обяви в понеделник, че е спрял работата по ратифицирането на търговското споразумение, постигнато между САЩ и блока.

Цената на златото се повиши, тъй като новите мита засилиха пазарната несигурност относно перспективите за инфлацията и глобалния растеж. Спот цената на златото се повиши с 2%, докато фючърсите поскъпнаха с над 3 на сто.

Стойността на биткойн отново се насочи надолу, падайки под 65 000 долара за токен.

Доходността по 10-годишните и 30-годишните американски държавни ценни книжа се понижи съответно до 4,033% и 4,702 на сто.