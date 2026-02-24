Индексите на Wall Street правят опит за възстановяване след срива от понеделник*

Борсовата сесия на Wall Street в понеделник започва с леки ръстове след трудния старт на последната седмица от февруарската търговия.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average напредва с 0,7%. Широкият пазарен показател S&P 500 се повишава с 0,1%, а технологичният измерител Nasdaq Composite отбелязва ръст от 0,3%.

Акциите на AMD поскъпват с 5%, след като Meta обяви многогодишна сделка с компанията за полупроводници, която включва внедряването на графични процесори на AMD в центрове за данни за изкуствен интелект (AI).

Новото партньорство включва внедряването на графични процесори на AMD за центрове за данни за изкуствен интелект (AI) с мощност до 6 гигавата. Meta ще инвестира в AMD и чрез варанти, обвързани с резултатите. Този ход идва седмица, след като компанията майка на Facebook обяви, че използва милиони чипове на Nvidia в изграждането на свой център за данни.

Във вторник трейдърите ще следят с интерес ключово събитие, организирано от компанията за изкуствен интелект Anthropic, която стои зад AI асистента Claude. Очаква се Anthropic да обяви нови продукти и да демонстрира най-новите функции на продукта.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повишава до 4,04%, а тази по 30-годишните - до 4,692%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира покачване от 0,24% до 97,945 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпват с 0,32% до 71,72 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – също с 0,32% до 66,52 долара за барел.

Златото поевтинява с 1,33 на сто и се търгува на цена от 5155,9 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:45 ч. българско време.