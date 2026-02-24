Dow затвори с ръст от над 350 пункта на фона на възстановяването на софтуерните акции

Борсовата сесия на Wall Street във вторник приключи с ръстове, предаде CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average добави 370,44 пункта или 0,76%, подкрепен от поскъпването на акциите на Home Depot с почти 2%, след като финансовите резултати на американската компания надминаха очакванията на анализаторите за първи път от година насам.

Широкият пазарен показател S&P 500 напредна с 0,77%, а технологичният измерител Nasdaq Composite се повиши с 1,04%.

Акциите на IBM, които се сринаха в предходния търговски ден заради опасенията на инвеститорите относно въздействието на изкуствения интелект (AI) върху определени индустрии, също допринесоха за ръста на Dow.

Цената на акциите на AMD скочи с 8%, след като Meta обяви многогодишна сделка с компанията за полупроводници, която включва внедряването на графични процесори на AMD в центрове за данни за изкуствен интелект.

Новото партньорство включва внедряването на графични процесори на AMD за центрове за данни за изкуствен интелект с мощност до 6 гигавата. Meta ще инвестира в AMD и чрез варанти, обвързани с резултатите. Този ход идва седмица, след като компанията майка на Facebook обяви, че използва милиони чипове на Nvidia в изграждането на свой център за данни. Акциите на любимеца на Wall Street поскъпнаха с 0,5%.

DocuSign също беше сред печелившите. Книжата на компанията поскъпнаха с 2%, след като Anthropic обяви, че Claude Cowork вече може да се свързва с DocuSign, както и с други съществуващи инструменти на организациите като Google Drive и Gmail. Това даде известен оптимизъм на инвеститорите, че AI може да допълва софтуерните компании, вместо да заема мястото им.

Това се отрази и на други области в софтуерния сектор. Акциите на Salesforce, която също работи с Anthropic, и на ServiceNow поскъпнаха със съответно 4% и 1%.

„Струваше ми се, че самият пазар беше в режим „Първо продавай, после питай“. Така е от известно време и затова видяхме, че дори някои от производителите на софтуер за предприятия претърпяха доста големи загуби“, коментира Аншул Шарма, главен инвестиционен директор в Savvy Wealth. Той посочи, че движенията през деня са „класическо облекчение след тази разпродажба“.

Шарма също така заяви, че не е напълно убеден в разпространяващата се напоследък на теза, че изкуственият интелект ще замести много от софтуера за предприятия в най-скоро време.

В края на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повиши до 4,037%, а тази по 30-годишните - до 4,688%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира повишение от 0,18% до 97,881 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поевтиняха с 0,15% до 71,38 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 0,18% до 66,19 долара за барел.

Златото поевтиня с 0,95 на сто до цена от 5176,2 долара за тройунция.