Конфликтът в Близкия изток принуждава кандидатите за IPO да финализират сделките бързо

Компаниите, планиращи първично публично предлагане (IPO), обмислят как да преживеят волатилността, предизвикана от събитията в Близкия изток през уикенда, като банкери търсят начини да приключат сделки, които са близо до завършване, пише Bloomberg.

Очаква се европейската компания за отбранителни технологии Vincorion и подразделението за устройства за диабет на американската Medtronic Plc, MiniMed Group Inc., да се придържат към плановете си за IPO в краткосрочен план, посочват източници, запознати със ситуацията. Фирмите с по-малко напреднали процеси ще бъдат на пауза, докато операцията на САЩ и Израел в Иран се развива.

Рязката промяна в пазарното настроение може да обърка това, което се очакваше да бъде силна година за IPO-тата, още преди потенциалните мегалиствания на SpaceX и гигантите в сферата на изкуствения интелект (AI) да влязат в сметките. Ситуацията напомня и за миналата година, когато пазарът на IPO практически спря през април след обявяването на митата на американския президент Доналд Тръмп.

„Инвеститорите обработват събитията от уикенда,“ казва Кевин Фоули, ръководител по глобалните капиталови пазари в JPMorgan & Chase Co. „Надяваме се ситуацията да не ескалира допълнително.“

„Още е твърде рано да се каже как ще се развие всичко, но пазарите все още са отворени за бизнес,“ добавя той.

Конфликтът дори добавя аргументи за инвестиции в доставчици на военна техника. Vincorion, която доставя системата за противоракетна отбрана Patriot на Raytheon Co., ще започне официално организиране на IPO-то си във Франкфурт тази седмица и обмисля ускорен график за предлагането.

„За да излязат IPO-тата на пазара, всъщност въпросът е до експозицията по сектори,“ казва Антоан Нобло, ръководител по капиталовите пазари за акции в Северна Европа, Близкия изток и Африка в BNP Paribas SA. „Също така е въпрос дали имате сделка, при която основите вече са положени, така че да можете да влезете и излезете от пазара бързо.“

Производителят на оръжия CSG NV показа как това може да работи с януарското IPO в Амстердам. Сделката беше маркетирана на фиксирана цена, банките проведоха обширно обучение на инвеститорите и фирмата осигури предлагането с 900 млн. евро от ключови инвеститори.

Въпреки че обемът на IPO-тата остава под рекордите от пандемичната ера, миналогодишните листвания внесоха оптимизъм с най-голямата глобална активност от 2022 г. Азия вече отбелязва ръст на финансирането, като листвания в Хонконг постигнаха най-висок обем за януари.

Все пак единственото по-значително IPO в понеделник – на индийската фирма за възобновяема енергия Clean Max Enviro Energy Solutions Ltd., подкрепяна от Brookfield – доведе до поевтиняване на акциите с 18% при дебюта в Мумбай.

Но сделки в Азия продължават да се осъществяват. Sunway Healthcare спря да приема поръчки от инвеститори за листването си в Малайзия няколко дни по-рано от очакваното, посочват източници. Японската компания за дигитални плащания PayPay Corp., подкрепяна от SoftBank Group, търси 1,1 млрд. в потенциално рекордно листване за японска фирма на американска борса.

Американският пазар на първични публични предлагания, обикновено един от най-активните в света, даваше предупредителни сигнали още преди конфликта. Брокерът Clear Street Group Inc. и Liftoff Mobile Inc., подкрепяна от Blackstone Inc., оттеглиха листванията си заради силна разпродажба на акции от софтуерния и финансовия сектор, провокирана от опасения около изкуствения интелект. Въпреки че Liftoff подаде нова конфиденциална документация няколко дни по-късно, паузата - и слабите резултати на скорошни листвания като това на Generate Biomedicines Inc., която затвори под цената на IPO-то - оставиха пазара напрегнат.

„С оглед на това, че последните IPO-та не се представят особено добре и акциите не се търгуват силно в момента, прозорецът за първични публични предлагания в краткосрочен план практически е затворен за повечето компании,“ казва Дейвид Ериксън, преподавател в Columbia Business School и бивш съпредседател по глобалните капиталови пазари за акции в Barclays Plc.