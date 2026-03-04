Южнокорейският индекс Kospi потъна с над 12% на фона на конфликта в Близкия изток

Южнокорейският индекс Kospi се срина в сряда, отбелязвайки най-лошия си еднодневен спад на фона на по-широките понижения на азиатските пазари, тъй като ескалиращата война в Близкия изток подкопава настроенията на инвеститорите, предаде CNBC.

Борсата в Южна Корея временно спря търговията с бенчмарка. Прекъсване бе активирано и за измерителя на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq, който затвори с 14% по-ниско на ниво от 978,44 пункта.

Kospi приключи сесията с понижение от 12,1% до ниво от 5093,54 пункта, като акциите на най-влиятелните компании в индека - SK Hynix и Samsung Electronics - поевтиняха със съответно около 10% и почти 12%.

Южнокорейският пазар бе в разцвет през миналата година и продължи да отбелязва печалби и през новата година, като Kospi достигна нови върхове на фона на подема при големите компании в сектора на полупроводниците, чиито акции отбелязаха поскъпнаха благодарение на силното търсене на чипове за памет.

„Спадът на Kospi може да се дължи до голяма степен на концентрацията на единични имена, която наблюдаваме на корейските пазари“, заяви Лорейн Тан, директор за Азия в Morningstar.

Според данни на Morningstar лидерите в производството на памети Samsung и SK Hynix съставляват почти 50% от бенчмарка.

„Смятаме, че спадът в цените на акциите се дължи отчасти на реализиране на печалби след силен ръст в условията на избягване на риска, но също така предполага нарастваща загриженост, че темпът на внедряване на изкуствен интелект (AI) в центровете за данни може да се забави поради значително по-високите енергийни разходи в сравнение с обикновените центрове за данни“, каза Тан.

Освен това южнокорейският фондов пазар е особено чувствителен към колебанията в цените на петрола, което означава, че геополитическите сътресения в Близкия изток обикновено предизвикват краткосрочна волатилност, отбелязват анализаторите на Yuanta Securities.

Японският бенчмарк Nikkei 225 се понижи 3,61% до 54 245,54 пункта, а по-широкият показател Topix спадна с 3,67% до 3633,67 пункта.

Австралийският показател S&P/ASX 200 загуби 1,94% до ниво от 8901,2 пункта.

Хонконгският индекс Hang Seng се понижи с 2,01% до 25 249,48 пункта, а показателят CSI 300 в континентален Китай спадна с 1,14% до 4602,62 пункта.

По-рано стана ясно, че фабричната активност в Китай се е свила с по-рязък от очаквания темп, като най-дългата досега ваканция около Китайската нова година е довела до застой в производството и строителството. Официалният индекс на мениджърите по поръчките (PMI) в промишлеността е спаднал до 49 пункта миналия месец от 49,3 пункта през януари, по данни на Националното статистическо бюро. Това е най-ниското ниво за последните четири месеца. За сравнение, икономистите в анкета на Bloomberg очакваха средно резултат от 49,2 пункта.

Перспективите пред китайските фабрики остават помрачени от слабото вътрешно търсене и несигурността около американските мита. Разширяващият се военен конфликт в Близкия изток също крие риск от нови смущения в световната търговия и може да повиши разходите за китайските производители.