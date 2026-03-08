IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: политическата криза България в еврозоната Кризата в Иран Изкуствен интелект Войната в Украйна

Акция на седмицата: БФБ АД

Дружеството обяви тази седмица консолидирана печалба в размер на 16,2 млн. лева

10:18 | 08.03.26 г.
Автор - снимка
Създател
Снимка: БФБ АД
Снимка: БФБ АД

„Българска фондова борса“ АД (БФБ) е акция на седмицата на Investor.bg.

Акцията е най-силно поскъпващата от включените в основния индекс SOFIX и на второ място в BGBX40 (след „Петрол“ АД) с ръст от 4,4% за седмицата.

Дружеството обяви тази седмица консолидирана печалба в размер на 16,2 млн. лева, формирана основно благодарение на дивидентите от Българската независима енергийна борса (БНЕБ) и лихвите по наличните ѝ парични средства.

Печалбата обаче намалява на годишна база заради спада на приходите от лихви. Те идват от паричните наличности на енергийната борса, която е дъщерно дружество на БФБ.

Консолидираните продажби на БФБ нарастват с 13% на годишна база до 22,4 млн. лева, а за последното тримесечие на миналата година се увеличават с 24% до 6,4 млн. лева.

Акциите на БФБ поскъпват с над 135% в последната година, а пазарната ѝ капитализация надвишава 106,6 млн. евро, според собствените ѝ данни.

Последна актуализация: 10:18 | 08.03.26 г.
акция на седмицата Българска фондова борса
