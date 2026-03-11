Войната в Близкия изток обръща утвърдените пазарни залози за 2026 г.

Ескалиращото напрежение в Близкия изток кара инвеститорите да поставят под съмнение някои от най-популярните сделки и теми за 2026 г., като глобалните акции поевтиняват, доларът поскъпва, а трейдърите намаляват залозите си за понижаване на лихвените проценти от Федералния резерв на САЩ, пише Ройтерс.

„Тази година инвеститорите се позиционираха за икономически растеж. Стагфлационен шок не беше част от плана“, коментира Крис Търнър, ръководител на глобалните пазари в ING. „Инвеститорите гледат на ситуацията предпазливо“, добавя той.

Ето пет популярни пазарни теми, които бяха разтърсени от войната в Близкия изток.

Натиск върху залозите срещу долара

Още миналия месец инвеститорите държаха най-големите си „мечи“ позиции срещу долара от 2021 г. насам, според седмични данни на американския пазарен регулатор.

Очакванията за понижаване на лихвените проценти от Фед не даваха особен стимул за силни покупки на американската валута. Но след началото на конфликта доларът достигна най-силното си ниво от миналия ноември, което показва бягство на инвеститорите към по-сигурни активи.

„Щатският долар се очертава като най-големия печеливш от конфликта в Близкия изток“, казва Ипек Озкардеская, старши анализатор в Swissquote. „Икономиката на САЩ вероятно ще бъде по-устойчива на енергийни шокове“, смята тя.

САЩ в момента са износител на енергоизточници и внасят едва 17% от нуждите си от такава - най-ниското ниво от 40 години, според Жан-Франсоа Робен, ръководител на глобалните изследвания в Natixis CIB.

Поевтиняване на акциите извън САЩ

Глобалните акции, които започнаха 2026 г. с широко разпространен консенсус за купуване, поевтиняха рязко.

Индексът MSCI World ex-US спадна рязко след американските и израелските удари по Иран, а американският широк пазарен показател S&P 500 се оказа по-устойчив, тъй като инвеститорите предпочетоха САЩ, където икономиката е по-малко зависима от внос на енергийни суровини.

„Конфликтът не унищожи тезата за дълги позиции в акции през 2026 г., но я направи много по-зависима от лихвените проценти и цената на петрола“, посочва Лали Аконер, глобален пазарен стратег в eToro. Тя добавя, че ако енергията поддържа инфлацията ускорена, „слабата връзка ще бъдат оценките на компаниите, а не печалбите“.

По думите ѝ ранните признаци за разширяване на пазарното лидерство извън САЩ са избледнели, тъй като инвеститорите отново се насочват към дълбочината и ликвидността на американските пазари.

Озкардеская от Swissquote казва, че шокът може да пренасочи капиталови потоци към пазари, богати на енергийни ресурси, и да натежи върху икономики, зависими от внос на енергия, което потенциално да спре ротацията на капитали от САЩ към Европа и Азия.

Глобалните акции извън САЩ удължиха ранния си подем до края на февруари, когато рязък спад последва американско-израелските удари по Иран, подчертавайки колко бързо геополитическите шокове могат да обърнат пазарния импулс.

Разклащане на развиващите се пазари

Акциите и валутите на развиващите се пазари се представиха силно в началото на годината - с над 15% поскъпване на акциите и 1,9% покачване на индекса на валутите на развиващите се пазари до миналия петък.

Но през последната седмица двата индекса загубиха съответно 7% и 1,5%, като силни спадове имаше при пазари, които бяха сред най-добре представящите се от началото на годината, например южнокорейския индекс Kospi.

„Най-слабите представяния тази седмица бяха именно тези, които се представяха най-силно между януари и февруари“, пишат анализаторите на Goldman Sachs в бележка до клиенти относно валутите на развиващите се пазари.

Те отбелязват, че намаляването на риска е най-силно на пазарите, които са най-силно свързани с Близкия изток и изложени на енергийни шокове - като Египет, Обединените арабски емирства (ОАЕ) и Тайланд - както и при миналогодишни силни пазари като Южна Корея, Бразилия и Южна Африка.

Намаленията на лихвите от Фед са под въпрос

Скокът в цените на енергията засили опасенията за инфлацията и накара трейдърите да намалят очакванията си за понижаване на лихвените проценти от Фед.

Преди началото на конфликта пазарите оценяваха на около 50% вероятността за намаление на лихвите на заседанието през юни, което щеше да бъде първото при новия председател на централната банка. Сега тази вероятност е около 25%.

Скорошният енергиен шок също така накара пазарите да намалят очакванията за намаляване на лихвите от Английската централна банка (АЦБ), а трейдърите вече залагат, че Европейската централна банка (ЕЦБ) може дори да повиши разходите по заемите тази година.

„Някои от най-големите промени в оценките за паричната политика на централните банки от Г-10 през 2026 г. се случиха в икономики, където се очакваше по-нататъшно облекчаване“, посочват от Goldman Sachs.

Банките

Акциите на банките, които поскъпнаха умерено по-рано през 2026 г., сега поевтиняха, тъй като инвеститорите преоценяват икономическите последици от потенциални смущения в Ормузкия проток.

Рискът от по-високи енергийни разходи засили страховете, че инфлационният натиск може да се върне, което увеличава вероятността от по-бавен растеж на кредитирането и по-слабо търсене на заеми, дори ако лихвените проценти останат високи.

Макар че по-високите лихви обикновено подкрепят маржовете на банките, подновените инфлационни опасения могат да ограничат заемането и инвестициите.

„Ключовият риск, който трябва да се следи, са кредитните спредове и ликвидността на частните пазари. Геополитическите новини имат значение основно ако доведат до по-строги финансови условия“, казва Аконер от eToro.