Поскъпването на петрола оцвети в червено борсите в Европа

Европейските борси достигнаха най-ниското си ниво от над два месеца насам в понеделник, след което ограничиха част от спадовете, тъй като резкият ръст на цените на петрола задълбочиха опасенията от инфлация, а войната на САЩ и Израел срещу Иран не показва признаци на успокояване, предава Ройтерс.

Паневропейският индекс Stoxx 600 се понижи за трета поредна сесия, като отбеляза спад от 0,6%, след като записа най-лошото си седмично представяне от близо една година насам.

Лондонският бенчмарк FTSE 100 се понижи с 0,34% до ниво от 10 249,52 пункта. Германският DAX отписа 0,77% и завърши деня на равнище от 23 409,37 пункта. Френският CAC 40 е надолу с 0,98% до 7915,36 пункта.

Stoxx 600 се понижи с близо 6% спрямо рекордния си връх в края на търговията, достигнат на 27 февруари. Индексът на страха в Европа, Stoxx volatility index, беше на най-високото си ниво от април преди да се понижи за деня.

Иран определи Моджтаба Хаменей за наследник на баща си Али Хаменей като върховен лидер, ход, за който се смята, че ще засили контрола на привържениците на твърдата линия в Техеран и ще затвори пътищата за бърз край на войната.

Европа е силно зависима от втечнения природен газ и вносния петрол, който поскъпна с над 25% до малко под 120 долара за барел, и това я застрашава особено при сътресения с доставките. Продължителен конфликт може да тласне цените на енергията и на транспорта до още по-високи нива в момент, когато икономическият растеж вече е вял.

Енергийните акции в Stoxx 600 бяха единствените с ръст за деня от 1,4%. Имотният сектор понесе най-тежък удар поради опасенията от съживяване на инфлацията и намаляването на очакванията за понижения на лихвите. Секторът отбеляза спад от 2,7%.

Централните банки в Европа бяха под натиск в понеделник да вдигнат лихвените проценти, като се очаква Европейската централна банка да повиши лихвите веднъж до юни или юли. Доходността по европейските облигации достигна най-високите си нива от една година насам.

Междувременно страните от Г-7 все още не са решили дали да освободят петрол от резервите си за извънредни ситуации, след като цената надхвърли 119 долара за барел поради войната в Иран, съобщи френският министър на финансите.

Банковият сектор, който беше в основата на разпродажбите миналата седмица, продължи загубите си, като се понижи с 0,5%. Секторът на пътуванията и развлеченията понесе нов удар със спад от 2%.

Борсата във Франкфурт достигна за кратко най-ниското си ниво от над десет месеца насам, а борсите в Милано и Мадрид потънаха до тримесечно дъно. Борсата в Париж достигна най-ниското си ниво от над пет месеца насам.

На корпоративния фронт книжата на Kinnevik поевтиняха със 17% и тя се озова на дъното на Stoxx 600, след като Ningi Research съобщи, че заема къси позиции върху компанията.

Цената на акциите на Roche се понижи с 2,6%, след като лекарството на фармацевтичната компания за рак на гърдата се провали в клинично изпитание.