SOFIX се понижи с 0,27%, оборотът на БФБ надхвърли 3 млн. евро

Основният индекс на Българската фондове борса SOFIX отчете 0,27% дневен спад във вторник до 1268,58 пункта.

Най-резки понижения на цените на акциите сред 15-те компании от състава на SOFIX отбелязаха "Шелли груп" ЕД със спад от 1,7% до 57,8 евро за брой, "Доверие обединен холдинг" АД с 1,54% до 6,4 евро, "Адванс Терафонд" АДСИЦ с 1,43% до 1,38 евро и други.

Поскъпнаха книжата на ПИБ АД – с 3,5% до 3,25 евро, "Елана Агрокредит" АД – с 1,85% до 0,55 евро, и "Уайзър Технолоджи" АД – с 1,75% до 2,32 евро.

Оборотът във вторник достигна 3,05 млн. евро, от които 2,27 млн. евро с книжа на "Фючър кепитъл холдинг" АД, 97 хил. евро със "Софарма" АД, 84 хил. евро с "Шелли груп" ЕД, 52 хил. евро с "Телелинк Бизнес Сървисис груп" АД и 46 хил. евро със "Спиди" АД.

Най-много сделки днес бяха сключени с акции на "Шелли груп" – 40, "ТБС груп" – 35, "Сирма груп холдинг" АД – 33, "Софарма" – 30 и "Илевън Кепитъл" АД – 23.

Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.