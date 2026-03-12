Поскъпването на петрола заради кризата в Близкия изток оцвети в червено щатските индекси

Щатските борсови индекси приключиха сесията със спадове, след като иранските удари по два петролни танкера доведоха до скок при цените на суровия петрол до 100 долара за барел, което допълнително изостри опасенията от ускоряване на инфлацията, съобщава Ройтерс.

Бенчмаркът на сините чипове Dow Jones Industrial Average отчете спад от 1,56% до 46 677,85 пункта.

Широкият измерител S&P 500 записа понижение от 1,52% до 6672,62 пункта.

Технологичният показател Nasdaq Composite изтри 404,15 пункта, или 1,78% от стойността си, падайки до ниво от 22 311,97 пункта.

Върховният лидер на Иран аятолах Моджтаба Хаменей обеща да държи затворен важния Ормузки проток, а Международната агенция по енергетика (МАЕ) предупреди, че войната срещу Иран създава най-голямото прекъсване на доставките на петрол в историята, подхранвайки опасения от нарастващ инфлационен натиск.

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп е казала на американските петролни компании да се подготвят за евентуално отменяне на вековния Закон „Джоунс“ , който урежда вътрешното корабоплаване, в опит да смекчи покачващите се цени на горивата.

Основните щатски борсови индекси в края на сесията на 12 март.

Федералният резерв на САЩ се събира на 17 март и макар последните данни за инфлацията да показват, че ръстът на цените е под контрол, 13-дневната война срещу Иран и произтичащият от нея скок в цените на суровия петрол все още не са се отразили на данните. Очаква се централната банка да остави основния си лихвен процент непроменен.

Мишел Боуман от Фед очерта регулаторните промени, които биха облекчили изискванията за размера на паричните средства, които банките трябва да заделят за потенциални загуби, ход, който се разглежда като победа за кредиторите от Wall Street.

Ден по-рано бяха публикувани данните за потребителските цени в САЩ, които се повишават в унисон с прогнозите на анализаторите през февруари. Индексът на потребителските цени (CPI) е нараснал с 0,3% за месеца, докато годишната инфлация възлиза на 2,4%, според доклад на Бюрото по статистика на труда, публикуван в сряда. И двете стойности отговорят на очакванията на Dow Jones.

Фючърсите върху американския суров петрол WTI за април поскъпнаха с 9,7%, докато цената на Брент нарасна с 0,2%, достигайки 100 долара за барел.

Цената на златото се понижи с 1,83% до 5084,1 долара за тройунция.