Европейските фондови пазари потъват, след като мерките за цената на петрола не сработиха

Цената на петрола продължава да се повишава, макар и с по-бавен темп, въпреки опитите за успокояване на пазарите. Преди ден Международната агенция за енергетика (МАЕ) съобщи, че освобождава рекордни количества газ от своите резерви - общо 400 млн. барела. Допълнително САЩ облекчипха част от санкциите срещу руския петрол и позволи да бъде изкупен петролът в танкерите в открито море. Според изчисленията на Bloomberg те съхраняват към 140 млн. барела. Повечето от тези танкери от месеци стоят в открито море около бреговете на Индия и Китай и очакват купувач.

Това обаче не направи особено впечатление на търговците, които обръщат внимание на изпращането на допълнителни военни от САЩ и опитите на властите във Вашингтон да неглижират затворения Ормуцки проток. Цената на сорта "Брент" се повишава с почти 2% към края на европейската търговия и цената му достига 102,50 долара за барел. Американският лек суров петрол (WTI) поскъпна до почти 98 долара за барел, което е ръст от над 2,2%, изчислява Ройтерс.

На този фон водещите индекси на европейските фондови пазари затвориха седмицата на червена територия. Паневропейският Stoxx 600 загуби 0,5% до 595,85 пункта. Индексът не можа да обърне тенденцията въпреки поскъпването на акциите на компании, свързани с петрол, застраховки и комуналните компании. На представянето му обаче натежаха минните компании и индустриалните гиганти, отбелязва CNBC.

Германският DAX се понижи с 0,6% до 23 447,29 пункта, докато френският САС40 достигна до 7911,53 пункта, което е спад от 0,91 на сто. Водещият индекс на Лондонската фондова борса - FTSE 100, загуби 0,43% от стойността си и затвори последната сесия за тежката седмица на ниво от 10 261,15 пункта.

На валутните пазари стойността на британския паунд се понижи след данните, че икономиката на Великобритания е в застой през януари. Търговият асе извършва при 1,3243 долара за един паунд. Стойостта на едно евро достигна 1,1441 долара.

Цената на златото се понижава с 1,5% до 5053 долара за тройунция.