Стоковите пазари изпращат волатилна седмица заради кризата в Ормузкия проток

Тази седмица стоковите пазари отбелязаха изключителна волатилност, породена от продължаващата криза в Ормузкия проток. Цените на суровия петрол сортове "Брент" и WTI скочиха на фона на прекъсванията на доставките. Около 20% от световните доставки на петрол изчезнаха от пазара, хранилищата в региона са препълнени и това наложи намаляване на дневните добиви.

Международната енергийна агенция (МАЕ) одобри освобождаването на 400 млн.барела суров петрол от запасите, което свали цената на суровината, но тя все още остава особено висока, пишат анализаторите на Софийската стокова борса. На този фон американският долар остава силен спрямо периода преди войната в Иран.

Европейският петрол сорт "Брент" записа дневни референтни цени от 87,80 до 100,46 долара за барел, като в петък до обяд цените варираха в диапазона 90 – 95 долара за барел. Цената на американския суров петрол WTI също отбеляза голям ръст в диапазона 83 – 95,73 долара за барел, а референтната кошница петрол на ОПЕК тръгна от 96 долара за барел в края на миналата седмица и стигна 115,54 долара за барел в средата на тази седмица, като се уравновеси на около 105 долара за барел в края ѝ.

Хлебната пшеница с доставка през май в САЩ (CME) се търгуваше в диапазона 218 – 220 долара за тон, а в Европа (Euronext) достигна 237 – 242 долара за тон.

Фючърсите на царевицата с доставка в следващ месец на CME и Euronext се търгуваха, съответно, на 178 – 181 и 238 – 240 долара за тон.

Рафинираната захар в Лондон записа цени в рамките на 413 – 420 долара за тон, а суровата в Ню Йорк се движеше в диапазона 314 – 321 долара за тон. С падането на цената на суровия петрол под 100 долара за барел цената на захарта отбеляза спад в края на седмицата.

На Лондонската метална борса базовите цветни метали демонстрираха умерено покачване на седмична база. Референтните цени за физическа доставка достигнаха: алуминий в диапазона 3402 – 3516 долара за тон, мед в диапазона 12 750 – 12 920 долара за тон, цинк в диапазона 3264 – 3334 долара за тон, никел в диапазона 17 300 – 17 500 долара за тон, олово в диапазона 1 894 – 1 895 долара за тон и калай в диапазона 48 215 – 50 400 долара за тон.

Търговията на Софийската стокова борса в подкръг "Зърно" остана спокойна. След сделките от началото на месец февруари за хлебна пшеница тази седмица купувачите отсъстваха, а продавачите поддържат цена от 190 евро за тон (371,61 лева за тон). Продължава и търсенето на фуражна пшеница, насипно на начални цени от 173,84 евро за тон (340 лева за тон ).

В подкръг „Хранителни стоки” цените на основните стоки са стабилни при непроменено ниво на началните цени. Има предлагане на консерви домати в рамките на 1,62 - 1,77 евро за килограм (3,17 - 3,47 лева за килограм) и капия на 2,23 евро за килограм (4,37 лева за килограм).

В подкръг „Индустриални стоки” на борсата сделки имаше за енергоносители: гориво за отопление на 1105,18 евро за хиляда литра (2161,54 лева за хиляда литра), газ пропан бутан на 530 евро за хиляда литра (1036,59 лева за хиляда литра) и природен газ на 747,29 евро за хиляда норм.куб.метра (1461,57 лева за хиляда норм.куб.метра).

В групата на химическите продукти се изкупиха разнообразни масла: моторно масло от 7310 до 10 790 евро за хиляда литра (14 297,11 – 21 103,41 лева за хиляда литра), трансмисионно масло на 7870 евро за хиляда литра (15 392,82 лева за хиляда литра), хидравлично масло в диапазон 6950 - 9000 евро за хиляда литра (13 593,02 – 17 602,47 лева за хиляда литра), компресорно масло от 5680 до 9610 евро за хиляда литра (11 109,11- 18 795,53 лева за хиляда литра), трансформаторно масло на 3 960 евро за хиляда литра (7745,09 лева за хиляда литра) и двутактово масло на 8790 евро за хиляда литра (17 191,75 лева за хиляда литра). Продадоха се и греси в рамките на 10,69 – 14,06 евро за килограм (20,91 – 27,50 лева за килограм).