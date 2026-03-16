Европейските борси поемат въздух след спад на цената на петрола

Водещите индекси на фондовите пазари в Европа затвориха на зелена територия като спад в цената на петрола даде глътка въздух на търговците, пише Bloomberg. Пазарите обърнаха внимание на офертата, която отправи UniCredit за увеличаване на дела в Commerzbank до над 30%, което повиши цената на акциите на германската банка с почти 9% до 32,14 евро за брой.

Паневропейският Stoxx 600 се повиши с 0,44% до 598,47 пункта като повечето сектори са на зелена територия. Германският DAX добави 0,5% към стойността си до 23 564,01 пукта, докато френският САС 40 затвори при 7935,97 пункта, което е ръст от 0,31 на сто.

На зелена територия е и водещият индекс на Лондонската фондова борса - FTSE 100, който отбеляза повишение от 0,55% до 10 317,69 пункта.

Цената на петрола тръгна надолу, след като американският президент Доналд Тръмп поиска помощ от други страни да отворят Ормузкия проток, макар че на този етап Великобритания, Германия и Китай изглежда отказват да се присъединят към коалицията на САЩ и Израел. The Economic Times обаче съобщи, че индийски военни кораби от няколко дни съпровождат търговски кораби в Ормузкия проток. Това са основно натоварени с петрол и газ индийски танкери, но и други товарни кораби, извършващи доставки за Индия.

Така американският лек суров петрол (WTI) поевтинява с над 3% до 95 долара за барел. Спадът при европейския "Брент" е по-ограничен - в рамките на малко над 1% до 102 долара за барел.

На валутните пазари едно евро се разменя за 1,1498 долара. Стойността на британския паунд се повиши с над 0,5% и достига 1,3308 долара за брой.

Цената на златото се понижава с около 1% до 5002 долара за тройунция.