S&P 500 отбелязва ръст, докато Wall Street продължава да се възстановява*

Американският широк пазарен индекс S&P 500 отбелязва ръст във вторник, като Wall Street продължава възходящата тенденция от предходната сесия на фона на развитието на конфликта в Иран, предава CNBC.

Бенчмаркът се повишава с 0,7%, а технологичният измерител Nasdaq Composite се покачва с 0,6%. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average нараства с 0,9%.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпват с 1,82% до 102,03 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 1,36% до 94,77 долара за барел.

Колебанията в цените на „черното злато“ и последиците от конфликта в Близкия изток продължават да оказват влияние върху настроенията на инвеститорите. Поредното повишение е факт, след като американският президент Доналд Тръмп намекна, че коалиция за защита на корабоплаването по ключовия Ормузки пролив все още е в процес на сформиране.

Той заяви пред репортери в понеделник, че някои страни са „по-малко от ентусиазирани“ относно плана за ескортиране на петролни танкери през протока. Президентът насърчи другите държави да „се включат бързо и с голям ентусиазъм“.

Цените на петрола скочиха от началото на атаките на САЩ и Израел срещу Иран поради опасения, че продължително затваряне на Ормузкия пролив може да доведе до глобално прекъсване на енергийните доставки. Инвеститорите следят внимателно по-нататъшното развитие на войната, особено след новината, че при въздушни удари е убит ръководителят на иранските служби за сигурност Али Лариджани.

Мнозина приписват продължаващия възход на фондовия пазар на относително стабилната икономика, овладяната инфлация и добрите финансови резултати, но президентът на Bartlett Wealth Management Холи Мацока заяви, че „рисковете за този растеж се увеличават“.

„Влязохме в тази година с доста стабилна основа, но особено пазарът на труда отслабна значително. Така че това е големият въпрос за инвеститорите в момента - просто да бъдат реалистично настроени, че общите рискове за този продължаващ растеж днес са по-високи, отколкото бяха само преди няколко седмици“, каза той.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се понижава до 4,206%, а тази по 30-годишните - до 4,856%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира спад от 0,15% до 99,567 пункта.

Златото поскъпва с 0,63 на сто и се търгува на цена от 5033,6 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 15:45 ч. българско време.