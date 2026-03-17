Европейските борсови индекси се покачиха въпреки опасенията около петрола

Основните индекси на големите европейски фондови борси приключиха сесията във вторник предимно с повишения, въпреки че цените на петрола надхвърлиха 100 долара за барел поради подновените опасения относно доставките, пише CNBC.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 затвори с ръст от 0,6%, като повечето сектори и големите регионални борси се оцветиха в зелено.

Френският CAC 40 се покачи с 0,49%, британският FTSE 100 нарасна с 0,83 на сто, а германският DAX добави 0,71%.

Акциите в секторите на комуналните услуги, застраховането, телекомуникациите, както и петролната и газовата промишленост отбелязаха най-силно поскъпване, докато технологичните и индустриалните книжа изостанаха от общия индекс.

Междувременно цените на петрола се повишиха с до 4% във вторник следобед, преди да отбележат леко понижение поради продължаващата несигурност около коалицията, водена от САЩ, за защита на корабоплаването през Ормузкия проток.

Към 20:45 часа цената на европейския сорт Брент се повишава с 3,3% до 103,50 долара за барел. Цената на американския West Texas Intermediate нарасна с 2,8% до 96,16 долара за барел.

„От администрацията на Доналд Тръмп идват противоречиви сигнали относно продължителността на войната, докато пазарът обръща по-голямо внимание на действията на място, които продължават да водят до ескалация“, коментира Саул Кавоник, ръководител на отдела за енергийни проучвания в MST Marquee.

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт заяви в понеделник пред CNBC, че САЩ разрешават преминаването на ирански петролни танкери през пролива.

Но президентът Доналд Тръмп остана „разочарован“, след като европейските лидери отхвърлиха призивите за участието на техните страни. Междувременно новите атаки срещу енергийната инфраструктура в Близкия изток засилиха опасенията относно доставките.

Вниманието на трейдърите се насочва към действията на централните банки тази седмица, като Федералният резерв на САЩ започва двудневно заседание по паричната политика във вторник.

Федералният резерв е подложен на постоянен натиск от страна на Тръмп да понижи лихвените проценти, но заради войната с Иран трейдърите прогнозират, че централната банка ще запази лихвените проценти без промяна в сряда.