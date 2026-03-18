Dow спада с 200 пункта след новите данни за инфлацията и в очакване на решението на Фед*

Борсовата сесия на Wall Street в сряда започва с понижения след доклада за по-силното от очакваното увеличение на производствените цени в САЩ и докато трейдърите очакват решението на Федералния резерв за лихвените проценти, предава CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average спада с 235 пункта или 0,5%. Широкият пазарен показател S&P 500 и технологичният измерител Nasdaq Composite се понижават с по 0,4%.

Индексът на цените на производител (PPI) за крайното търсене е скочил с 0,7% миналия месец, най-вече заради поскъпването в сектора на услугите, след повишение от 0,5% през януари, съобщи в сряда Бюрото по трудова статистика към Министерството на труда. Икономистите, анкетирани от Ройтерс, прогнозираха ръст от 0,3%.

Войната на САЩ и Израел в Иран, която започна в края на февруари, доведе до ръст на цените на петрола с повече от 40%. Икономистите очакват инфлационното въздействие на войната да се отрази в докладите за потребителските и производствените цени за март, които ще бъдат публикувани следващия месец.

За 12-месечния период до февруари PPI се е повишил с 3,4% след ръст от 2,9% през януари, сочат още данните.

„По-високото от очакваното число се дължи конкретно на митата на президента Доналд Тръмп“, коментира Тод М. Шьонбергер, главен инвестиционен директор в CrossCheck Management LLC. Той отбелязва, че металите, индустриалните суровини и производствените разходи осезаемо поскъпват. „Това е структурна инфлация, а не временна, и вероятно ще оказва влияние върху паричната политика през третото тримесечие“, казва още той.

„Добавете към това и по-високите цени на енергоносителите, които наблюдаваме след началото на войната в Иран и които все още не са напълно отразени в тези отчети, и Wall Street ще трябва да се подготвя за бързо нарастващи цени, които неизбежно ще достигнат до крайния потребител,“ допълва Шьонбергер.

Междувременно петролът продължава да поскъпва, след като американският президент Доналд Тръмп написа в публикация в социалната мрежа Truth Social, че САЩ не се нуждаят от помощ от съюзниците от НАТО в Близкия изток.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпват с 4,66% до 108,24 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 2,17% до 98,3 долара за барел.

Коментарите на президента бяха направени, след като в понеделник той намекна, че може да бъде създадена коалиция за защита на корабите, преминаващи през Ормузкия проток, макар че някои държави са били „по-малко ентусиазирани“ да участват.

Вълна от ирански атаки срещу енергийната инфраструктура на Обединените арабски емирства (ОАЕ) също засили опасенията относно доставките на суров петрол и горива.

Инвеститорите насочват вниманието си и към решението на Федералния резерв за лихвените проценти, очаквано по-късно днес. Те прогнозират, че централната банка ще запази лихвите без промяна в диапазона между 3,5% и 3,75%.

Трейдърите ще следят внимателно всякакви сигнали от председателя на Фед Джером Пауъл относно това дали цените на петрола могат да повлияят на бъдещата парична политика.

„Пазарите продължават да се движат с известно колебание преди решението на Фед в сряда и на фона на високите цени на петрола. Макар че паричният орган вероятно ще запази лихвите без промяна, инвеститорите ще следят как централните банкери ще оценят конфликта с Иран в контекста на инфлационните рискове и потенциалното въздействие върху икономическия растеж,“ казва Антъни Саглимбене, главен пазарен стратег в Ameriprise Financial.

Той добави, че стабилните корпоративни печалби подкрепят фундаментално американските акции - нещо, което инвеститорите вероятно ще следят внимателно тази седмица на фона на засилената геополитическа несигурност, свързана с Иран, както и опасенията от сътресения, причинени от изкуствения интелект (AI).

Джеф Бухбайндър, главен стратег по акциите в LPL, също посочва, че стабилната икономика, „по-разумните“ оценки и добрите корпоративни показатели продължават да подкрепят настроенията на инвеститорите.

Що се отнася до корпоративните резултати, вниманието е насочено към Micron Technology, която трябва да публикува последния си тримесечен отчет след края на търговията в сряда. Акциите на компанията се представят силно тази година, като досега са поскъпнали с почти 62% на фона на нарастващото търсене на продуктите ѝ.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повишава до 4,224%, а тази по 30-годишните - до 4,859%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира ръст от 0,28% до 99,849 пункта.

Златото поевтинява с 2,89 на сто и се търгува на цена от 4863,4 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 15:45 ч. българско време.