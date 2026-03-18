Dow Jones се понижи с над 750 пункта в новия си най-лош ден за 2026 г.

Основните щатски индекси преживяха разпродажби в сряда, след като нови данни за икономиката на САЩ и изказване на председателя на Федералния резерв Джером Пауъл засилиха притесненията от задържане на инфлацията в страната, предава CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average отписа 768,11 пункта и завърши деня на ниво от 46 225,15 пункта. Индексът достигна ново дъно за годината и затвори под 200-дневното си средно равнище. От началото на месеца той се е понижил с над 5% и е напът да запише най-слабия си месец от 2022 г.

Широкият измерител S&P 500 отбеляза спад от 1,36% до 6624,70 пункта, а технологичният показател Nasdaq Composite е надолу с 1,46% до 22 152,42 пункта.

Фед остави непроменен основния си лихвен процент в диапазона 3,5%-3,75%, като заяви в изявлението си след заседанието, че „последиците от развитията в Близкия изток за американската икономика са несигурни“.

„Прогнозата е, че ще постигнем напредък с инфлацията, не колкото се надявахме, но известен напредък“, каза Пауъл по време на пресконференция.

Централната банка сигнализира, че все още очаква едно понижение на лихвите тази година.

Индексът на производствените цени, който следи промяната в цените на едро, е нараснал с 0,7% през февруари, много над прогнозата на икономисти, участвали в допитване на Dow Jones за 0,3%. Докладът показа, че инфлацията вече е била по-висока от очакванията преди началото на войната в Иран. Тя засили опасенията от стагфлация на фона на нарастващите цени на петрола.

На стоковите пазари фючърсите върху международния бенчмарк Брент поскъпнаха с 3,83% до 107,38 долара за барел. Контрактите върху американския лек суров петрол WTI останаха почти непроменени на ниво от 96,32 долара за барел.

Израел порази най-голямото газово съоръжение на Иран в провинция Бушехр. Иран заплаши с атаки срещу петролни съоръжения в Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и Катар. Тази седмица страната вече извърши нова вълна от атаки срещу енергийната инфраструктура на ОАЕ, като предизвика опасения за преноса на суров петрол и гориво.

„Струва ми се, че сме в режим на по-висока нестабилност“, коментира Аншул Шарма, главен инвестиционен директор в Savvy Wealth.

„Ако петролът остане завишен тук..., знаем, че това ще се пренесе в икономиката“, добави той, като отбеляза, че продължителни енергийни сътресения ще се отразят на инфлацията, а растежът ще започне да се забавя. „Това е опасна комбнация“, коментира Шарма и добави, че „това ще затрудни работата на Фед от гледна точка на балансирането на мандатите“, добави той.

На облигационните пазари доходността по 10-годишните и по 30-годишните американски държавни ценни книжа е на ниво от съответно 4,265% и 4,884%.

На валутните пазари доларовият индекс, който следи представянето на щатските пари спрямо кошница от други шест основни валути, напредна до 100,267 пункта. Еврото и паундът поскъпнаха до съответно 1,145 и 1,326

Американските фючърси върху златото отписаха 2,4% до ниво от 4895,61