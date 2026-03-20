Dow Jones и Nasdaq затвориха на ръба на корекцията

Американските акции отчетоха силни понижения в петък, тъй като няма изгледи конфликтът между САЩ и Израел, от една страна, и Иран, от друга страна, да затихне скоро. Заради войната цените на петрола продължават да се покачват.

Индексът на „сините чипове“ Dow Jones Industrial Avеrage спадна с 0,96%, или 443,96 пункта, до 45 557,47 пункта.

По-широкият индекс S&P 500 изтри 1,51%, или 100 пункта, до 6506,48 пункта, а технологичният индекс Nasdaq – 2,01%, или 443,08 пункта, до 21 647,61 пункта.

При най-ниските си нива за деня Dow и Nasdaq се търгуваха в корекционна територия, но в крайна сметка затвориха близо до прага от 10% понижение спрямо последните им рекордни стойности, пише CNBC. S&P 500 се представи по-добре от останалите бенчмаркове, като отчете понижение със 7% от скорошния си връх.

Основните индекси изпращат четвърта поредна седмица на червена територия.

Индексът на компаниите с малка капитализация Russel 2000 също изтри над 2%, като навлезе в корекция, т.е. отчита спад от над 10% от последния си връх.

„Не е необичайно в средата, в която се намираме, с количеството несигурност, с което се сблъскваме, да имаме 10% корекция на който и да е индекс“, коментира Арт Хоган от B. Riley.

Петролът продължава да поскъпва

Продължават ударите на Иран и Израел по енергийни обекти в региона на Персийския залив. По-рано днес стана ясно, че Пентагонът изпраща хиляди морски пехотинци в Близкия изток, а американският президент Доналд Тръмп обмисля дали да не опита да завземе ключовия за иранския износ на петрол о. Харг.

Разпродажбите на акции се засилиха следобед, след като Ройтерс ръобщи, че Ирак е обявил форсмажорно положение на всички нефтени находища, експлоатирани от чуждестранни компании. Това доведе до покачване на цените на петрола – сортът „Брент“ надхвърли 113 долара за барел при най-високата си цена за деня, а американският WTI се търгуваше над 98 долара за барел.

Фючърсите на сорта „Брент“, глобалният бенчмарк, последно се повишиха с 3,6% до 112,52 долара за барел. Фючърсите на WTI добавиха 3% до 98,38 долара за барел.

„Ако се стигне до ескалация и участие на войски на място, тогава вероятно ни очакват поне още няколко седмици на този пазар с по-високи цени на петрола, високи цени на газа“, коментира инвестиционният стратег на Baird Рос Мейфийлд. „Честно казано, фондовите пазари все още не са се разпродали по начин, който би отразил подобно събитие, така че може да има още по-голям спад“, добавя той.

Доходността по държавните облигации на САЩ расте

Междувременно опасенията, че инфлацията се разпалва отново и че намаляването на лихвите от Федералния резерв няма да е възможно тласнаха доходността по американските държавни облигации нагоре в петък, което допълнително допринесе за слабостта на фондовия пазар.

Доходността по 10-годишните щатски облигации се повиши с 10 базисни пункта до 4,384%. От началото на войната ръстът е с 32 базисни пункта. Доходността по по-краткосрочните, по-чувствителни към лихвените проценти 2-годишни щатски облигации нараства с 6 базисни пункта до 3,894%, или с 42 базисни пункта от началото на месеца.

В петък продажбите бяха широки, като технологичните лидери на бичия пазар отбелязаха най-големи загуби. Nvidia и Tesla изтриха по над 3% от пазарните си оценки.

Показчващата се доходност по облигациите засегна и обикновено стабилните компании за комунални услуги.

FedEx повиши прогнозата си за печалбата за цялата година, след като логистичният гигант отбеляза по-добра от очакваната печалба и приходи за третото фискално тримесечие благодарение на солидното търсене по време на критичния празничен период. Акциите на компанията поскъпнаха с близо 1% в сесията.

Прогнозата обаче не предполага допълнителни смущения от геополитическите смущения. Увеличението на разходите за въздушен превоз и пренасочването на полетите поради войната в Иран могат да повлияят на възвръщаемостта за текущото тримесечие, казват от компанията, цитирана от Ройтерс.

FedEx може да бъде принудена да повиши таксите за клиентите, за да компенсира скока в цените на горивото, предизвикан от конфликта, а това рискува да свие разходите на потребителите за доставки.

Най-лошото представяне на златото от над 40 години

Цената на златото се понижи в петък, с което благородният метал отбелязва серия от осем поредни дни на спад. Това е най-лошото му представяне на пазарите от над четири десетилетия.

Спот цената на златото се понижи с 3,4%, за да се установи на ниво от 4494,44 долара за тройунция. Фючърсите отчетоха понижение с 2,4% до 4496,16 долара.

Спот цената на златото отписва 10,4% за седмицата – най-силното понижение от първата седмица на март 1983 г. насам.

Биткойнът се стабилизира над 70 хил. долара в петък, след като падна под 69 хил. долара в предишната сесия заради волатилните цени на петрола и предпазливостта.