Ройтерс: САЩ ще разположат хиляди морски пехотинци и моряци в Близкия изток*

Американската армия ще разположи голям десант с хиляди допълнителни морски пехотинци и моряци в Близкия изток, съобщават трима американски представители пред Ройтерс.

Същевременно новият върховен лидер на Иран приветства „единството“ и „съпротивата“ на Иран, посочва информационната агенция.

Вашингтон, отчаян да отвори отново Ормузкия проток, през който преминават около една пета от петролните доставки, затворен от Иран след началото на атаките на САЩ и Израел преди почти три седмици, обмисля разполагане на войски, вкл. и десанти.

Затварянето на пролива доведе до ръст на цените на петрола с около 50% от началото на войната.

По-рано днес президентът на САЩ Доналд Тръмп изля гнева си към американските съюзници за отказа им да помогнат за отварянето на ключовия воден път. Боевете продължават, а съюзниците на Америка не бяха нито уведомени, нито са проведени консултации с тях преди нападението.

„СТРАХЛИВЦИ, ние ще ги ЗАПОМНИМ!“, писа Тръмп в собствената си социална платформа Truth Social. „...те се оплакват от високите цени на петрола, които са принудени да плащат, но не искат да помогнат за отварянето на Ормузкия проток, проста военна маневра. Толкова лесно е за тях да го направят, с толкова малък риск“, казва още Тръмп.

Източниците на Ройтерс не са посочили каква ще бъде ролята на допълнителните войски в региона.

Великобритания междувременно даде разрешение на САЩ да използват британски военни бази за извършване на удари по ирански ракетни обекти, които атакуват кораби в Ормузкия проток. Британските министри са провели извънредна среща, за да обсъдят войната с Иран и блокирането на Ормузкия проток от страна на Иран, според изявление на Даунинг стрийт, цитирано от Ройтерс.

Перспективата за край на войната е далечна

Мюсюлманите в региона се опитват да отпразнуват Ейд ал-Фитр, с който слагат край на месеца на постите Рамадан, а иранците отбелязват Навруз, персийската Нова година. На този фон перспективата за бърз край на войната, която навлиза в четвъртата си седмица, изглежда далечна.

Муджтаба Хаменей, новият върховен лидер на Иран, който не е бил виждан публично след израелската атака, при която беше убит баща му, предишният върховен лидер аятолах Али Хаменей, публикува съобщение за Навруз в своя Telegram канал. „Врагът вярваше, че като атакува лидера (аятолах Али Хаменей) и влиятелни фигури, може да всее страх и да принуди хората да се оттеглят. „Но нацията отговори с единство... съпротива и нанесе дезориентиращ удар на врага“, посочва се в канала на Хаменей.

Дори на конфликта да се сложи край скоро, сътресенията на пазарите няма да приключат бързо заради щетите, причинени от въздушните удари и затварянето на Ормузкия проток за неирански кораби. Държавната петролна компания на Кувейт обяви, че рафинерията „Мина Ал-Ахмади“ е претърпяла множество атаки с дронове в петък, които са подпалили някои от инсталациите.

От Международната агенция по енергетика (МАЕ) посочват, че възстановяването на потоците от петрол и газ може да отнеме шест месеца.

Германия, Великобритания, Франция, Италия, Холандия и Канада, както и Япония, която не е член на НАТО, обещават в четвъртък да се присъединят към „подходящите усилия за осигуряване на безопасно преминаване през пролива“. Лидерите на Германия и Франция обаче ясно заявиха, че това предполага край на боевете.

Войната в Иран е непопулярна и сред избирателите на Тръмп в САЩ.

Русия предлага на САЩ „услуга за услуга“

Същевременно Русия предложи на САЩ споразумение „услуга за услуга“, според което Кремъл ще спре да споделя разузнавателна информация с Иран, като например точните координати на американските военни активи в Близкия изток, ако Вашингтон спре да предоставя на Украйна разузнавателна информация за Русия, пише Politico.

Двама души, запознати с преговорите между САЩ и Русия, съобщават, че предложението е отправено от руския пратеник Кирил Дмитриев на пратениците на администрацията на Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Кушнер по време на срещата им миналата седмица в Маями. САЩ са го отхвърлили, според информацията на източниците на медията.

Белият дом отказва да коментира. Руското посолство във Вашингтон не е отговорило на искане на медията за коментар.

Според дипломат от Европейския съюз (ЕС) руското предложение е скандално. Предложената сделка вероятно ще подхрани засилващите се подозрения в Европа, че срещите Виткоф-Дмитриев не водят до конкретен напредък към мирно споразумение в Украйна, а вместо това се възприемат от Москва като шанс да примамят Вашингтон към сделка между двете сили в ущърб на Европа.

В четвъртък Кремъл заяви, че мирните преговори за Украйна, водени с посредничеството на САЩ, са „замразени“.

Според друг източник на медията САЩ са отхвърлили и предложение за преместване на обогатения уран на Иран в Русия, за което изданието Axios писа първо.

Русия е разширила обмена на разузнавателна информация и военното си сътрудничество с Иран от началото на войната. Според The Wall Street Journal Москва предоставя сателитни изображения и технология за дронове, за да помогне на Техеран да атакува американските сили в региона. Кремъл определи публикацията като „фалшива новина“.

Тръмп намекна за връзка между обмена на разузнавателна информация с Иран и Украйна по време на скорошно интервю за Fox News. САЩ продължават да споделят разузнавателна информация с Украйна, въпреки че като цяло намалиха другата си подкрепа. Разузнавателните данни са последен ключов стълб на американската подкрепа за Украйна, след като администрацията на Тръмп спря по-голямата част от финансовата и военна помощ за Киев през 2025 г.

Вашингтон все още доставя оръжия на Украйна, но по програма, ръководена от НАТО, където съюзниците плащат на САЩ за оръжия. Доставките на критични боеприпаси за противовъздушна отбрана са под напрежение заради войната с Иран.

НАТО изтегли в Европа мисията си в Ирак

Мисията на НАТО в Ирак, която има за задача да помага и да съветва иракските въоръжени сили в борбата им срещу джихадистки групировки, е изтеглила временно личния си състав от съображения за сигурност, съобщават за Франс прес двама представители на службите за сигурност.

"Става въпрос за временно изтегляне. Те са обезпокоени заради ситуацията в Близкия изток", посочва първия източник на агенцията, цитиран от БТА.

Вторият представител уточнява, че "целият личен състав на мисията е бил изтеглен", с изключение на ограничен контингент.

Мисията, в чиито състав влизат "стотици служители", е разположена във военна база на Ирак в центъра на Багдад, недалеч от посолството на САЩ. Мисията на Вашингтон стана обект на чести атаки от страна на проирански фракции на фона на войната в Близкия изток, отбелязва АФП.

Седемте български военнослужещи, участници в небойната мисия на НАТО в Ирак, са се завърнали в България, съобщават от Министерството на отбраната. Военнослужещите са транспортирани до територията на страната със самолет „Спартан“ на военновъздушните сили.

* Допълнена информация с решението на Великобритания да позволи на САЩ да използват британски бази за удари по ирански ракетни обекти, от които се обстрелват кораби в Ормузкия проток