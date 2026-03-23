Dow Jones прибави над 600 пункта след коментара на Тръмп за преговорите с Иран

Основните щатски индекси записаха силен ръст в понеделник, след като президентът Доналд Тръмп заяви, че САЩ и Иран са провели разговори и че спира ударите срещу ирански електроцентрали и енергийна инфраструктура.

Развитието даде надежда на инвеститорите, че конфликтът в Близкия изток, който повиши цените на петрола и засили опасенията от глобална рецесия, е към края си.

Бенчмаркът на сините чипове Dow Jones Industrial Average прибави 631 пункта до ниво от 46 208,47 пункта. Широкият измерител S&P 500 нарасна с 1,15% до 6581,00 пункта, а технологичният показател Nasdaq Composite напредна с 1,38% и завърши деня на ниво от 21 946,76 пункта.

Преди коментарите на Тръмп, които той публикува в Truth Social, фючърсите показваха нови загуби за фондовите пазари, които са под обсада от силния ръст на цените на петрола и несигурността около продължителността на конфликта в Иран. Но след коментарите на Тръмп фючърсите върху Dow за кратко прибавиха над 1000 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху американския лек суров петрол WTI поевтиняха с 10,28% до 88,13 долара за барел. Контрактите върху международния бенчмарк Брент отписаха 10,92% до 99,94 долара за барел.

„Радвам се да съобщя, че САЩ и Иран проведоха през последните два дни много добри и продуктивни разговори относно пълно решаване на враждебните действия в Близкия изток“, написа Тръмп в публикацията си.

„Въз основа на смисъла и тона на задълбочените, подробни и конструктивни разговори, които ще продължат през цялата седмица, инструктирах Министерството на войната да отложи всички военни удари срещу ирански електроцентрали и енергийна инфраструктура за период от пет дни в зависимост от успеха на продължаващите срещи и разговори“, добави той.

По-късно Тръмп заяви, че Иран и САЩ искат да сключат сделка и че двете страни „ще разговарят днес, може би по телефона“.

„Движението на пазара днес отразява по-скоро посоката, в която според пазара администрацията иска да поеме, но аз бих гледал с по-голям скептицизъм на идеята, че тази седмица ще бъде постигнато нещо, което просто ще върне положението към нормалното, като се имат предвид всички различни усложнения“, коментира Рос Мейфийлд, стратег в Baird investment.

„Какво иска Израел? Какво иска Иран? Какво искат съюзниците ни в Персийския залив? Има ли структурни повреди на съоръжения за износ и рафиниране на втечнен природен газ и на суров петрол, така че дори да прекратим това нещо тази седмица, те да променят структурно цената на петрола и да наложат по-голяма премия върху него?“, запита той.

Преди възстановяването в понеделник Dow и Nasdaq Composite се насочваха към територията на корекцията – спад с 10%, като до петък и двата индекса бяха надолу с около 9,8% спрямо рекордните си нива. S&P 500 отбелязваше спад от 7% спрямо връхната си точка преди възстановяването днес.

Сесията донесе широко възстановяване, като циклични акции, включително на банки, промишлени и технологични компании, поскъпнаха. Книжата на JPMorgan Chase отбелязаха ръст от над 1%, а тези на Morgan Stanley – с близо 2%. Цената на акциите на Caterpillar се повиши с 3%, а книжата на Deere поскъпнаха с над 1%. Акциите на Nvidia и Apple прибавиха по над 1%. Книжата на авиокомпании като Delta Air Lines и United Airlines поскъпнаха със съответно над 2% и 4%, тъй като цените на петрола се понижиха.

„Пазарът имаше отчаяна нужда от добри новини и това, поне на повърхността, изглежда като добрата новина, която можем да очакваме“, коментира Арт Хоган, главен пазарен стратег в B. Riley Wealth Management. „Ако видим натиск за понижаване на цените на енергията, пазарът е като навита пружина, която търси причина да отскочи нагоре“, добавя той.

На облигационните пазари доходността по 10-годишните и по 30-годишните американски държавни ценни книжа се понижи до съответно 4,35% и 4,921%.

На валутните пазари доларовият индекс, който следи представянето на щатските пари спрямо кошница от други шест основни валути, е надолу с 0,53% до 99,123 пункта. Еврото останаа на ниво от 1,161 долара, а паундът поскъпна леко до 1,343 долара. Спрямо йената щатските пари поевтиняха до 158,41 йени за долар.

Американските фючърси върху златото се понижиха с 0,7% до 4574 долара за тройунция.