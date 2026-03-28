Трейдърите вече са нащрек за позициите си на борсите преди уикендите

С едно съобщение в социалната мрежа Truth Social в началото на седмицата американският президент Доналд Тръмп разтърси петролните пазари. Според публикация на Financial Times 15-те минути преди Тръмп да отмени заплахата си да обстрелва енергийни обекти в Иран са донесли милиони от залози на търговци на петрол. Те са сключили сделки за 580 млн. долара, докато цената на петрола се повишаваше, защото през почивните дни Вашингтон и Иран си размениха заплахи да обстрелват критично важните за Персийския залив енергийни съоръжения. Техеран допълни, че ракети могат да полетят и към заводи за обезсоляване на вода в региона.

След публикация на Тръмп от 7:04 часа нюйоркско време, че се водят "продуктивни разговори", цената на петрола рязко падна. Според финансовото издание в периода между 6:49 часа и 7:04 часа са изтъргувани 6200 контракта спрямо средно около 700.

От Белия дом заявиха, че "единственият фокус на президентът Тръмп и неговата администрация е да правят това, което е най-доброто за американския народ", допълва още FT.

Действията на американския президент се прогнозират трудно, но прави впечатление, че той избира моменти извън работното време на борсите, за да направи съобщения, които имат потенциал да разтърсят пазарите, пише и Bloomberg. Агенцията допълва, че има пикове на пазарите преди съобщенията на Тръмп - например когато съобщи, че ще отожи реципрочните мита миналата пролет, че няма да уволнява председателя на Федералния резерв Джером Пауъл или че няма да превземе Гренландия със сила.

Търговците на пазарите вече са нащрек за позициите си през уикенда и се опасяват, че няма да имат време за реакция при отварянето на търговията в понеделник. Това е особено видимо на валутните пазари или за широкия индекс на Wall Street - S&P 500, които често отварят в началото на новата седмицата с рязко повишение или намаление спрямо данните за последната търговия в петък.

Управлението на операции през уикенда също изглежда доста предизвикателно, защото Тръмп пътува до имението си във Флорида. Това означава, че решенията се взимат и заповеди се дават не от ситуационната зала в Белия дом, а от импровизиран обект в курорта Мар-а-Лаго.

От Белия дом са категорични, че това е съвпадение, а съмненията, че мерки се взимат извън работното време на борсите, се определят като нелогични. "Идеята, че времето за тези военни операции е било определено от момента, в който фондовите пазари са били затворени, а не от това, което разузнавателните данни предполагат и кое е било оперативно оптимално, е нелогична", казва говорител на президента.

Търговците отново са в напрежение какво може да се случи през почивните дни. Причината е, че в района на Близкия изток се изпращат все повече американски войници и може да се стигне до нова ескалация - сухопътна операция или десант на о.Харг.

Тръмп вече трудно успява да успокои пазарите и съобщенията му в четвъртък, че удължава с още 10 дни ултиматума към Иран и заплахите да удари по енергийни съоръжения, не дадоха резултат. Цената на петрола продължи да се повишава.

