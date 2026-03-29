Акция на седмицата: „Спиди“ АД

„Спиди“ АД е акция на седмицата на Investor.bg.

Акцията поскъпва с над 6% за седмицата и е в топ три на книжата с най-голям ръст от по-широкия индекс BGBX40. Оборотът за периода достига близо 217,9 хил. евро при сключени 35 сделки.

Дружеството предстои да публикува одитирания си годишен отчет за 2025 г. Неодитираният консолидиран отчет за последното тримесечие на миналата година показа, че печалбата на куриерската компания продължава да расте, но при забавяне на темпа на повишение на приходите.

Приходите от куриерски услуги на „Спиди“ отчитат малко над 5% ръст до 533,7 млн. лева към края на миналата година в сравнение с 507,27 млн. лева година по-рано.

Забавянето е заради спада на международните доставки, с изключение на Румъния, където има възстановяване през втората половина на 2025 г. Компанията е инвестирала в подобрява не операциите си в северната ни съседка отношение на обработката на пратките, обслужването на клиентите и тарифите, което е засилило позициите ѝ на пазара.

Общо инвестициите на куриерската компания в края 2025 г. са за 22,7 млн. лева, като половината от тях са в автомобили.

Акциите на „Спиди“ поевтиняват с над 3% на годишна база, а пазарната капитализация на дружеството достига 489,36 млн. евро, според данните на Българската фондова борса.