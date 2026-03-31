Цените на петрола се колебаят, Тръмп може да прекрати войната без отваряне на Ормузкия проток*

Цените на петрола се колебаят след материал на The Wall Street Journal, според който президентът на САЩ Доналд Тръмп е казал на свои съветници, че е готов да прекрати военната кампания срещу Иран, дори ако жизненоважният Ормузки проток остане до голяма степен затворен, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поскъпват с 0,11% до 112,9 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) поевтиняват леко с 0,2% до 102,67 долара за барел.

Тръмп и неговите съветници са преценили, че операция за повторно отваряне на протока би удължила войната отвъд планирания от него срок от четири до шест седмици, според публикацията, която се позовава на представители на администрацията.

Американският президент често сменя позицията си - понякога казва, че краят на войната е близо, а друг път предупреждава, че е готов да засили военните операции. В понеделник Тръмп заяви, че САЩ ще унищожат електроцентрали и петролни съоръжения, ако Иран не отвори отново Ормузкия проток.

Войната на практика затвори ключовия пролив, прекъсвайки доставките на суров петрол, природен газ и продукти като дизел към световните пазари. Това доведе до рязко покачване на енергийните цени и опасения от инфлационна криза. Конфликтът навлезе в петата си седмица, а атаките между САЩ, Израел и Иран продължават.

Въпреки лекото отстъпление във вторник, американският петролен бенчмарк е поскъпнал с над 50% през март - най-голямото увеличение от май 2020 г., а сортът Брент също е напът към силен месечен ръст. Пазарът остава напрегнат и заради увеличаването на американските войски в региона.

„Ценовите сигнали не отразяват адекватно реалната физическа ситуация на терен“, казва Шая Хосейнзаде, главен инвестиционен директор в OnyxPoint Global Management. „Сега 100 долара за барел е нещо като чистилище - твърде високо, за да е стабилно, и твърде ниско, за да отразява мащаба на това физическо прекъсване“, добавя тя.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.