Wall Street приключва най-лошото тримесечие за акциите от четири години насам

Очакваше се това да бъде рекордна година за Wall Street. Сега инвеститорите просто се надяват да избегнат световна рецесия, предизвикана от историческия скок в цените на енергоизточниците, пише Wall Street Journal.

Очаква се американските акции да отбележат най-лошото си тримесечие от почти четири години насам. Индексът Nasdaq, в който преобладават технологичните компании, на 26 март навлезе в зоната на корекция, което означава, че е спаднал с 10% под неотдавнашния си връх. Ден по-късно към него се присъедини и Dow Jones Industrial Average.

Ако погледнем обратно към декември, тогава икономическият растеж се ускоряваше, Федералният резерв изглеждаше готов за по-нататъшни намаления на основните лихви, а пазарите бяха преодолели несигурността, създадена от споровете на САЩ с международните им търговски партньори. Заедно, тенденциите сочеха към потенциал за двуцифрена възвръщаемост, а инвеститорите влязоха в 2026 г. с увереността, че възходът е напът да обхване много от акциите, които не се възползваха от поскъпването на големите технологични компании, Nvidia и бума на изкуствения интелект.

„Имахме перфектен фон за разширяване – всички звезди бяха подредени правилно“, казва Майкъл Кантровиц, главен инвестиционен стратег и ръководител на портфейлната стратегия в Piper Sandler. „Тогава това просто предизвика огромна пауза.“

През първите два месеца на годината имаше обнадеждаващи признаци. Макар че някои технологични акции забавиха ход, инвеститорите се втурнаха към пренебрегнати кътчета на пазара, привлечени от по-ниските оценки и идеята, че икономиката ще загрее.

Имаше някои поводи за безпокойство. Страховете, че изкуственият интелект може да разтърси сектори като софтуерния, доведоха до спад в цената на акциите в този някога процъфтяващ сектор, а много инвеститори наблюдават внимателно пазара на частните кредити за признаци на допълнителни сътресения. Но като цяло американският пазар на акции продължаваше бавно да се покачва.

Това, което се промени, беше войната в Близкия изток. От 28 февруари, когато САЩ и Израел започнаха серия от удари срещу Иран, цените на петрола скочиха с 55%, златото потъна, а доходността по облигациите рязко се повиши. Индексът S&P 500 изгуби целия си ръст за последните седем месеца.

През март пазарът наистина преживя разширяване, което много инвеститори бяха предвидили, макар и не в желаната от повечето посока. Към понеделник 10 от 11-те сектора на S&P 500 бяха на минус през този месец, със средно 8,3%. Енергетиката беше единственото изключение.

Войната повиши цената на петрола и наруши веригите на доставки за редица други важни суровини, от алуминий до карбамид. Това повиши вероятността за по-висока инфлация и обърна прогнозите, че Федералният резерв ще предприеме стъпки за понижаване на лихвените проценти през тази година. Преди избухването на конфликта трейдърите оценяваха вероятността централната банка да понижи лихвите два пъти до края на годината на близо 80%. Сега тези шансове са спаднали до по-малко от 2%.

Борсовите индекси отбелязаха сравнително умерени спадове през първата седмица на войната, което отразяваше очакванията, че евентуалното прекъсване на износа на петрол през Ормузкия проток ще бъде краткотрайно. Докато това прекъсване навлиза във втория си месец, Wall Street е принуден да се изправи пред по-мрачен сценарий.

„Ако продължителният конфликт означава, че никога повече няма да получаваме петрол от Персийския залив, със сигурност ще имаме глобална рецесия“, заяви Дейвид Кели, главен пазарен стратег в J.P. Morgan Asset Management. „Но мисля, че както американската администрация, така и иранците на някакъв етап ще искат да намерят изход.“

С ускоряването на ценовия спад на акциите през втората половина на март инвеститорите, които се надяваха, че портфейлите им с облигации ще служат като хедж, не намериха почти никакво облекчение. Най-тежката разпродажба на държавни облигации от хаоса с митата през април миналата година означава, че традиционният портфейл от 60% акции и 40% облигации се представя почти толкова зле, колкото и притежаването само на акции.

Изпълнителният директор на BlackRock Лари Финк би тревога за високите залози в конфликта с Иран миналата седмица. Ако Иран бъде приет обратно в международната търговска общност след края на конфликта, това ще доведе до понижение и стабилизиране на световните цени на енергията, заяви Финк пред BBC. Но ако Техеран остане заплаха, той се опасява от години на цени на петрола, значително над 100 долара за барел.

„Цената от 40 долара за барел е свързана с изобилие и растеж“, каза Финк. „Другата е резултат от вероятно сурова и рязка рецесия.“

По някои показатели пазарът на акции продължава да е стабилен: според FactSet анализаторите прогнозират шесто поредно тримесечие с двуцифрен ръст на печалбите за компаниите от S&P 500 за първите три месеца на 2026 г. А някои инвеститори са впечатлени, че при тези обстоятелства акциите не са се представили още по-зле този месец.

Инвеститорите на дребно все още купуват акции на нетна база, въпреки че темпът на покупките им се е забавил спрямо предвоенните средни стойности, показват оценки на Citadel Securities и Vanda Research.

Но натискът върху пазарите се засилва и на трейдърите им е все по-трудно да пренебрегнат конфликта, както правеха в дните след първоначалната атака, когато изглеждаше, че следват стратегията TACO (Тръмп винаги подвива опашка), научена по време на драмата с митата през април миналата година.

„Въпреки всички надежди, свързани с TACO, изглежда хората все повече осъзнават, че в наши дни за TACO са необходими двама“, написа в неделя до клиентите си Боб Елиът, главен изпълнителен директор на Unlimited Funds.

Инвеститорите сега внимателно проучват силата на американската икономика, която се оказа устойчива въпреки забавения пазар на труда. Петролният шок заплашва да забави растежа, увеличавайки енергийните разходи за потребителите и бизнеса.

„Основният риск е, че икономиката беше малко нестабилна в началото на първото тримесечие“, казва Стивън Блиц, главен икономист в TS Lombard. „Сега върху нея се налага и енергиен данък.“

Неотдавнашната волатилност създаде някои печеливши компании – акциите в енергийния сектор на S&P 500 са поскъпнали с 39% през тази година и са напът да отбележат най-доброто си тримесечно представяне в историята. Други „капиталоемки“ сектори, като например този на суровините, също отбелязват по-добри резултати, тъй като инвеститорите търсят компании, които изкуственият интелект би изместил по-трудно.

А много анализатори се придържат към първоначалните си прогнози за скромни печалби на фондовия пазар за предстоящата година. Но тези прогнози се основават на предположението, че конфликтът в Близкия изток е относително краткотраен – и че въздействието върху световната икономика все още е ограничено.

Войната означава, че от седмици насам търговците и мениджърите на фондове са още по-залепени към екраните си, отколкото обикновено.

Те преглеждат заглавията и профилите на президента Тръмп в социалните мрежи и се опитват да бъдат готови, в случай че се наложи да отменят поръчки, ако пазарът внезапно се обърне.

„Това е пазар с една променлива“, казва Кантровиц от Piper Sandler. „Ако петролът не поевтинее, пазарът няма да поскъпне – точка.“