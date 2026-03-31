S&P 500 отбеляза най-силния си ден от май насам с надеждата за край на войната в Иран

Борсовата сесия на Wall Street в последния ден от месеца приключи с резки повишения след нови съобщения, които дадоха надежда на инвеститорите, че войната на САЩ и Израел в Иран може скоро да приключи, предаде CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average скочи с 1125,07 пункта или 2,49%. Широкият пазарен показател S&P 500 нарасна с 2,91%, а технологичният измерител Nasdaq Composite се покачи с 3,83%, като и двата бенчмарка отбелязаха най-силния си ден от миналия май насам.

Това се случи след публикуването на непотвърдена информация, според което иранският президент Масуд Пезешкиан е отворен към прекратяване на войната при определени гаранции.

По-рано днес The Wall Street Journal съобщи, че американският президент Доналд Тръмп е казал на свои съветници, че е готов да прекрати военните действия в Близкия изток, дори ако Ормузкият проток остане до голяма степен затворен. По-късно The New York Post съобщи, че държавният глава вярва, че войната с Иран вероятно скоро ще приключи, като други държави ще поемат водеща роля в повторното отваряне на протока.

Технологичният сектор, който беше под натиск от началото на конфликта на 28 февруари, също отбеляза ръстове. Акциите на Nvidia поскъпнаха с повече от 5%, а тези на Microsoft - с над 3%.

„Всякакви стъпки към прекратяване на войната се харесват на фондовия пазар и затова виждаме този подем“, коментира Ерик Дитон, ръководител на The Wealth Alliance. „Но все още не сме излезли от опасната зона“, добави той.

Цените на енергоносителите останаха високи, след като Bloomberg съобщи, че Иран е ударил кувейтски петролен танкер във водите край Дубай. На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпнаха с 4,9% до 118,31 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI леко поевтиняха с 0,91% до 101,94 долара за барел.

Nasdaq Composite все още е в корекция – на ниво от над 10% под последния си връх. Dow Jones Industrial Average и S&P 500 са съответно с над 8% и 6% под рекордните си стойности.

Днес е последният ден от месеца, като S&P 500 е надолу с повече от 5% за март. Това важи и за останалите два бенчмарка.

Основните индекси също така завършват и тримесечието на загуба. Nasdaq Composite води спада сред трите показателя, като губи над 7% за периода. S&P 500 е надолу с около 4%, а Dow Jones Industrial Average е спаднал с близо 3%.

В края на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се понижи до 4,319%, а тази по 30-годишните - до 4,914%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира спад от 0,67% до 99,84 пункта.

Златото поскъпна с 3,39 на сто до цена от 4679,5 долара за тройунция.