Доларът спечели от страха, но може да загуби от реалността

Скромното възстановяване на долара от началото на войната на САЩ и Израел срещу Иран ще отшуми, тъй като привлекателността му като сигурно убежище отслабва, смятат валутни стратези, анкетирани от Ройтерс, които се придържат към дългогодишната си гледна точка, че обменният курс на валутата ще се понижи.

Традиционните сигурни убежища като цяло изпитват колебания, като доходността по американските държавни облигации е значително по-висока, а златото поевтиня с над 10% от началото на конфликта. Щатският долар поскъпва само с около 2% спрямо кошница от основни валути заради покриване на къси позиции в началото на войната.

Статутът на долара като сигурно убежище вече беше под натиск заради хаоса около митническата политика на САЩ и опасенията относно независимостта на Федералния резерв, които още не са изчезнали.

Нарастващата рискова премия обезсмисля залозите за намаляване на лихвените проценти на Федералния резерв тази година и като цяло оказва натиск върху по-рисковите активи.

Междувременно пазарите следят всяка дума на президента на САЩ Доналд Тръмп, който се колебае между ескалация и деескалация на войната. Това води до покачване на волатилността в различните класове активи.

Медианните данни, изчислени на базата на анкетите сред близо 70 форекс анализатори, анкетирани в периода 27 март – 1 април 2026 г., показват, че очакванията са еврото да задържи текущия си курс от 1,16 долара в края на април и края на юни, преди да поскъпне с около 2% до 1,18 долара за шест месеца и с още 2% до 1,20 долара за една година.

„Много от изненадващите политически ходове на администрацията на Тръмп имат пряко въздействие. Косвеното им въздействие почти винаги е увеличаване на рисковата премия върху американските активи чрез засилване на диапазона на несигурност относно набора от политически обрати, които той е готов да предприеме“, коментира Стивън Ингландер, глобален ръководител валутни изследвания за Т-10 в Standard Chartered.

„Не смятам, че голяма част от скорошното купуване на долари е вследствие на ентусиазъм. Това, което ме впечатлява, е, че когато има надежда, че ще стигнат до решение (за войната в Иран - б.ред.), доларът се разпродава много бързо. Веднага щом нещата се нормализират и, да речем, петролът поевтинее под 90 долара, курсът евро-долар ще скочи над 1,18 долара“, добавя той.

„Статутът на долара като безопасно убежище е подкопан до известна степен“, посочва и Дерек Халпъни, ръководител глобални пазарни проучвания на MUFG за региона на Европа, Близкия изток и Африка.

Очаква се по-високите цени на енергоизточниците също да окажат влияние върху вече забавящата се икономика на САЩ и могат да ограничат ръстовете на зелените пари на пазарите.

„Ние сме песимистично настроени към долара по няколко причини. Първо, доларът се търгува високо спрямо справедливата си стойност и много рязкото и внезапно преминаване към дълги позиции в долари сега изглеждат разтегнати“, според Ерик Нелсън, ръководител форекс стратегия за Г-10 в Wells Fargo.

„Другото е схващането, че САЩ са далеч по-имунизирани спрямо кризата, отколкото Европа, Япония или други страни. Макар че това може да е вярно по отношение на вноса на енергоизточници, все пак ще има огромни последици в САЩ от по-високите цени на енергоносителите. Добавете към това и без това слабия пазар на труда и ще се стигне към изостряне на проблемите с реалните доходи на потребителите“, заключава той.