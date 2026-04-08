Европейските акции губят преднината, която им трябваше години да натрупат

Бяха необходими години, за да се привлекат инвеститорите обратно към европейските акции. Но да останат – това е ново предизвикателство.

Войната с Иран удари по-силно акциите в европейския съюз в сравнение с американските, като индексът на сините чипове Euro Stoxx 50 е надолу с над 7% от началото на конфликта. Същевременно по-широкият американски бенчмарк S&P 500 намалява с по-малко от 4%.

От началото на годината европейският пазар все още се представя по-добре от американския, но ветровете се обръщат. В същото време отстъпките при оценките, на които Европа се радваше, изчезват бързо, докато американските акции преживяват обезценяване на свой ред, което стопява разликата.

Прогнозното съотношение цена/печалба за индекса S&P 500 се срина с около 15% от октомври насам на фона на притесненията за последиците за икономиката от изкуствения интелект и прекомерните разходи за технологията. Притесненията за частното кредитиране също засягат силно американските акции – особено в софтуерния сектор. За разлика от това, същата метрика за по-широкия европейски бенчмарк Stoxx 600 остава без промяна за периода.

Част от проблема за Европа са прогнозите за корпоративните резултати. Очакванията са завишени, разпалени от прогнозата, че фискалните разходи и ниските лихвени проценти ще се материализират скоро, но и тези двигатели отслабват.

Европейската икономика и корпоративните резултати са чувствителни на цените на петрола, а дните на паричните облекчения изглежда са приключили. Следващият ход на Европейската централна банка (ЕЦБ) вероятно ще бъде увеличение на лихвите, като е възможно това да се случи още този месец. Очакват се около три увеличения, а енергийният шок вече започва да се отчита в стойностите на инфлацията.

„Европейските отчети е малко вероятно да устоят на водената от Иран инфлация, както направиха при енергийния шок от 2022 г.“, според стратези на Bloomberg Intelligence. „По-бавният номинален световен растеж – 6,6% спрямо 12,5% през 2022 г., намали насъбралото се търсене, отслабеният пазар на труда и изтънялата фискална подкрепа оставят компаниите с по-малка ценова сила и по-малко място за защита на маржовете“, посочват още стратезите.

Техният модел прогнозира растеж от около 5% на печалбата на акция на компаниите в Stoxx 600 през 2026 г. – много под ръста от 25,5%, регистриран преди четири години, и настоящия консенсус от около 10%. Все пак е твърде рано да се говори за рецесия при финансовите резултати, като се има предвид, че петролът трябва да остане над 100 долара за барел в продължение на няколко месеца, за да доведе до свиване на икономиката, посочват експертите на Bloomberg Intelligence.

Инерцията при корпоративните отчети се измества в полза на САЩ през последните месеци. Макар че страната е по-енергийно независима и пострада по-малко от петролните проблеми заради кризата в Близкия изток, отколкото Европа, тя си има други проблеми, които оправдават скорошното обезценяване на акциите.

Силната експозиция към технологиите и софтуера, напрежението на пазара на труда и несигурността около пътя на лихвените проценти държи инвеститорите на нокти.

„Американският пазар е по-малко засегнат от иранската криза, но насрещни ветрове се вдигат от пазара на труда – отчасти водени от АІ, и затрудняващия се сектор на частното кредитиране“, коментира Стефано Зофоли, портфолио мениджър на Swisscanto. Той все още смята, че цените на американските акции са завишени.

Ключът може да се окаже в ръцете на централните банки. Ако войната ескалира и цените на петрола се увеличат още, доходността по американските държавни ценни книжа вероятно ще продължи да расте и ще се окаже тежест за акциите по света. Значително увеличение на цените на петрола също така може да доведе до включване на рецесия в ценообразуването на пазарите, което ще е сигнал за по-ниски лихви. Който и сценарий да се осъществи, прогнозите за паричната политика изглежда са в услуга на САЩ.

„Ако преговорите за край на конфликта са успешни, по-ниските лихвени проценти вероятно ще предизвикат пазарно рали“, посочва Даниел Морис, главен пазарен стратег на BNP Paribas Asset Management. „Според нас относително търпеливият тон на Федералния резерв относно ефекта от по-високите цени на петрола върху инфлацията, за разлика от по-реактивната Европейска централна банка, осигурява допълнителна подкрепа за европейските акции“, допълва още той.

Като се съди по непосредственото ценово движение, доверието в Европа е занижено. Stoxx 600 изтри цялото увеличение на оценките, натрупано между октомври и февруари, само за месец. Германският индекс DAX, който понесе основната тежест от изтеглянето на печалби заради конфликта, спада с над 8% от началото на войната.