SOFIX затвори на ниво малко над 1200 пункта, но падна под него в сесията

В съответствие със спадовете на пазарите в Европа и САЩ индексите на Българската фондова борса (БФБ), с изключение на beamX, записват понижения в сесията във вторник.

Основният индекс SOFIX изтри 1,06% до 1206,06 пункта, като в рамките на сесията достигна най-ниско ниво за деня от 1193,02 пункта.

Само три от акциите, включени в бенчмарка, отчетоха ценови ръстове във вторник – „Сирма груп холдинг“ с 3,83%, БФБ с 1,25% и „Илевън Кепитъл“ с 0,13%.

„Уайзър Технолоджи“ е най-губещата акция от индекса в сесията със спад от 5,71%, следвана от „Доверие обединен холдинг“ с 3,78% и „Първа инвестиционна банка“ (ПИБ) с 2,91%.

По-широкият индекс BGBX40 се понижи с 0,77% до 209,22 пункта. Най-силен натиск му оказаха акциите на „Петрол“, които изтриха 24,31%. Следват акциите на „“Уайзър Технолоджи“, а на трето място по спад са акциите на „ЕМКА“ с 5,22%.

„Сирма груп холдинг“ е най-поскъпващата акция и от индекса на 40-те най-ликвидни акции, следвана от „Градус“ с ръст от 2,68% и „Софарма трейдинг“ с 1,99%.

Същевременно индексът на малките и средни предприятия beamX нарасна с 4,58% до 113,06 пункта, подкрепен от акциите на „МФГ Инвест“, които поскъпнаха с 14,46%, на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ с ръст от 7,84%, „Ейч Ар Кепитъл“ с 6,06“ и „Дронамикс Кепитъл“ с 5,22%.

Акциите на „Пейсера България“ поевтиняха със 17,76% в сесията.

Индексът на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT спадна с 0,16% в сесията до 225,85 пункта заради натиска на акциите на „Фонд за недвижими имоти България“ (ФНИБ), които поевтиняха с 0,85%.

Индексът BGTR30 затвори с понижение от 0,61% до 1024,29 пункта.

Оборотът на БФБ в сесията достигна близо 1,4 млн. евро. Близо 40% от него (515,2 хил. евро) се формираха от акциите на „ВФ Атърнатив“, оборотът от търговията с които достигна 515,2 хил. евро.

На второ място по оборот е „Централна кооперативна банка“ (ЦКБ) с 84,1 хил. евро, следвана от „Доверие обединен холдинг“ с 80,1 хил. евро.

„Доверие“ е най-търгуваната акция в сесията, с 63 сделки, следвана от ЦКБ с 32, ПИБ с 29, „Софарма“ с 27 и „Шелли груп“ с 22.