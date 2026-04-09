Dow Jones вече е на позитивна територия за 2026 г.

Водещите индекси на американската фондова търговия продължават ръстовете си за втора поредна сесия в очакване крехкото примирие между САЩ и Иран да продължи, пише CNBC. Dow Jones се върна към растежа през 2026 година - спрямо началото на годината има ръст от 0,26 на сто.

В рамките на сесията индексът добави 0,58 на сто и затвори на ниво от 48 185,8 пункта. Широкият S&P 500 се повиши с 0,62% до 6824,66 пункта, а Nasdaq, в чийто състав преобладават технологични компании, достигна до 22 822,417 пункта, или ръст от 0,83%.

На петролните пазари американският сорт WTI поскъпна с повече от 3% и затвори при цена от 97,87 долара за барел. Европейският "Брент" е с цена от 95,92 долара за барел, или ръст от малко над 1%. В началото на търговията петролът отново доближи до цена от 100 долара за барел, но ръстовете се успокоиха, след като израелският премиер Бенямин Нетаняху съобщи, че ще започне преговори за мир с Ливан, допълва Ройтерс.

Петролните пазари остават напрегнати, след като стана ясно, че няма свободно корабоплаване в Ормузкия проток, но засега надеждите за отварянето му се запазват.

На валутните пазари доларът се стабилизира, след като достигна най-ниското си ниво за последния месец от 1,172 спрямо еврото. Търговията се успокои около 1,168 долара за евро. Един паунд серазменя за 1,341 долара.

Цената на златото се повиши с 0,4% до 4795 долара за трой унция.